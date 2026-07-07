Enzo Fernández se viste de héroe y marca el 3-2 para Argentina frente a Egipto en un final electrizante por los octavos de final del Mundial 2026 en Atlanta. Cuando el partido parece encaminado al alargue, el mediocampista aparece en el tiempo añadido y conecta de cabeza un preciso centro de Lautaro Martínez para sellar la remontada albiceleste. El tanto llega tras una reacción espectacular en los minutos finales, luego del empate conseguido por Lionel Messi. Con este gol, Argentina completa una remontada épica y asegura su clasificación a los cuartos de final del torneo.

ENZO APARECIÓ PARA EL 3 A 2



Sobre el final, Enzo Fernández marcó el 3 a 2 para Argentina ante Egipto por los octavos de final de la Copa mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/gSML2Jiqyd — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026