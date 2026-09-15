Boca Juniors vs. Sao Paulo se ven las caras por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, este martes 15 de septiembre. Leandro Lozano (60′) apareció en escena para marcar el 1-0 a favor de los ‘Xeneizes’ en Morumbi.

El lateral uruguayo aprovechó una desatención en la defensa del ‘Tricolor’ para llegar completamente solo al área y decretar la ventaja parcial para Boca con un zurdazo.

ZURDAZO DE LOZANO PARA EL 1-0 DE BOCA



El uruguayo aprovechó una desatención de Sao Paulo y no perdonó. El Xeneize aumenta su ventaja en la serie.



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