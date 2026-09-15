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Resumen

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El lateral uruguayo avanzó hasta el área paulista y asestó el 1-0 a favor de los ‘Xeneizes’ con un potente zurdazo.
El lateral uruguayo avanzó hasta el área paulista y asestó el 1-0 a favor de los ‘Xeneizes’ con un potente zurdazo.
Por Adrián Puga

vs. se ven las caras por el partido de vuelta de los cuartos de final de la , este martes 15 de septiembre. Leandro Lozano (60′) apareció en escena para marcar el 1-0 a favor de los ‘Xeneizes’ en Morumbi.

El lateral uruguayo aprovechó una desatención en la defensa del ‘Tricolor’ para llegar completamente solo al área y decretar la ventaja parcial para Boca con un zurdazo.

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