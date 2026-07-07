Por Redacción EC

Lionel Messi aparece en el momento decisivo y empata 2-2 para Argentina frente a Egipto al minuto 83 en un vibrante duelo por los octavos de final del Mundial 2026, disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El conjunto albiceleste reacciona en el tramo final tras descontar a los 79 minutos y mantiene la presión ofensiva. Apenas cuatro minutos después, una jugada colectiva permite que Gonzalo Montiel sostenga el balón en el área, dejando servido el escenario para que Messi defina con zurda y desate la euforia.

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