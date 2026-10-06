Por Redacción EC

¡Y llegó el primero! Nicolás Otamendi marcó el 1-0 de Argentina sobre Benín en el Estadio Monumental por partido amistoso de fecha FIFA.

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