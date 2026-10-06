¡Y llegó el primero! Nicolás Otamendi marcó el 1-0 de Argentina sobre Benín en el Estadio Monumental por partido amistoso de fecha FIFA.

En su partido de despedida de la Selección Argentina, Lionel Messi brindó una exquisita asistencia a Otamendi para el 1-0 de la Albiceleste.

El zaguero central no dudó en ir a festejar con Lionel Messi, quien lo recibió con una felicidad enorme. ​