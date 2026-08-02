Boca abrió el marcador frente a Newell’s en el estadio Coloso Marcelo Bielsa con una jugada que combinó velocidad y eficacia. Sebastián Villa desbordó por la banda y lanzó un centro perfecto al área que encontró a Santiago Ascacíbar, quien apareció sin marca para conectar un cabezazo letal y poner el 1-0 parcial.

CENTRO DE VILLA Y CABEZAZO GOLEADOR DEL RUSO PARA EL 1-0 DE BOCA ANTE NEWELL'S. pic.twitter.com/SvXyk2RzA2 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 2, 2026

El tanto llegó en el primer tiempo y reflejó la intención del Xeneize de golpear en el momento justo. Ascacíbar, que suele destacarse por su despliegue en el mediocampo, volvió a pisar el área rival y fue determinante en la definición, confirmando su rol ofensivo en el equipo.

Por su parte, Newell’s intentó reaccionar tras el golpe inicial, pero Boca se mostró sólido en defensa y aprovechó mejor sus oportunidades. El equipo visitante encontró en las bandas una de sus principales armas, especialmente con Villa, quien fue clave en la generación del gol.

El duelo entre Boca Juniors y Newell’s Old Boys genera gran expectativa en la Liga Profesional, no solo por la rivalidad histórica, sino también por el presente de ambos equipos. Este resultado parcial posiciona al conjunto xeneize con ventaja en un escenario siempre complicado como Rosario.