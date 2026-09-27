Boca perdía 2-0 ante Racing, pero apareció Enner Valencia para firmar un ‘hat-trick’ en los últimos 15 minutos y sellar la clasificación Xeneize a semifinales de la Copa Argentina.
Boca perdía 2-0 ante Racing, pero apareció Enner Valencia para firmar un ‘hat-trick’ en los últimos 15 minutos y sellar la clasificación Xeneize a semifinales de la Copa Argentina.
Por Redacción EC

Enner Valencia desató la locura en Boca Juniors al firmar un ‘hat-trick’ que significó la remontada ante Racing y la clasificación a semifinales de la Copa Argentina. En los últimos 15 minutos de juego, cuando el combinado Xeneize perdía 2-0, apareció el delantero ecuatoriano para marcar un triplete y darle la victoria a su equipor un 3-2 heroico en el Gigante de Arroyito.

Lo curioso: los tres goles de Valencia fueron de cabeza. El primero llegó a los 72′, tras un tiro de esquina desde la izquierda que alcanzó al ecuatoriano. El atacante de Boca se elevó sin marca y conectó de cabeza para el 2-1.

El segundo tanto llegó a los 80′, cuando Paredes se apoyó con Villa por izquierda y este sacó un centro al corazón del área. Allí, otra vez, apareció Valencia para conectar de cabeza y poner el 2-2.

Tras ello, la remontada en Boca era alcanzable. A los 90+5′. en la última jugada, Palacio sacó un centro desde la derecha y Valencia se antepuso a su marcador para ganarle por arriba y poner el 3-2 final. Así, Boca selló la victoria y la clasificación a semifinales de Copa Argentina.

Primer gol de Enner Valencia

Segundo gol de Enner Valencia

Tercer gol de Enner Valencia

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