Franco Mastantuono. Foto: EFE
Franco Mastantuono. Foto: EFE
Por Redacción EC

Franco Mastantuono fue la gran figura del Fiorentina al marcar un espectacular hat-trick en la victoria por 4-2 sobre Venezia, resultado que permitió al conjunto viola celebrar su primer triunfo del campeonato italiano esta temporada.

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