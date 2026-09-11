Franco Mastantuono fue la gran figura del Fiorentina al marcar un espectacular hat-trick en la victoria por 4-2 sobre Venezia, resultado que permitió al conjunto viola celebrar su primer triunfo del campeonato italiano esta temporada.

El argentino, cedido por el Real Madrid, apareció antes del descanso con dos goles consecutivos en apenas un minuto, remontando el marcador y encaminando actuación individual decisiva durante el estreno de Paolo Vanoli en Florencia.

Mastantuono completó su triplete a los 84 minutos, firmando el 4-1 y desatando la celebración visitante. Matteo Pellegrino también contribuyó al triunfo con otro tanto para ampliar la ventaja del conjunto florentino en el partido.

Venezia descontó inmediatamente después, pero no evitó la derrota. Fiorentina consiguió así sus primeros tres puntos tras tres caídas consecutivas ante Roma, Frosinone y Torino, con Mastantuono como indiscutible protagonista del encuentro en Venecia