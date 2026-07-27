El regreso de Lionel Scaloni a su natal Pujato dejó muchas imágenes emotivas, pero hubo una que terminó conquistando las redes sociales. En medio del cariño de los hinchas que se acercaron para saludarlo, un niño apareció con una hoja de papel muy especial: un contrato para que el entrenador continúe al frente de Argentina hasta el Mundial 2030.

El gesto nació del temor que muchos aficionados sienten desde que Scaloni dejó abierta la posibilidad de dar un paso al costado tras la final del Mundial 2026. En aquella conferencia, el técnico reconoció que necesitaba tiempo para pensar su futuro y admitió que no será sencillo volver a reunir un grupo como el que logró.

Entre las personas que esperaban al entrenador estaba Franco Ottaviani, un pequeño hincha que llevó un documento improvisado con el título: “Contrato para el Mundial 2030”. Lejos de ignorarlo, Scaloni tomó el papel, sonrió y estampó su firma ante la emoción del niño. El momento que ya es viral en redes sociales.

La historia no terminó ahí. Poco después, el padre de Franco publicó el video del encuentro y el pequeño aprovechó para enviarle un mensaje al presidente de la AFA, Claudio Tapia. “Hola, ‘Chiqui’, ya hice el contrato con Scaloni para el 2030, ahora te toca a vos”, dijo con total naturalidad, despertando cientos de comentarios entre los seguidores de la Albiceleste.

El episodio volvió a demostrar el enorme cariño que Lionel Scaloni se ganó entre los argentinos. Más allá de la derrota en la final del Mundial 2026, el entrenador sigue siendo una figura muy querida por los hinchas, quienes lo consideran el arquitecto de una de las etapas más exitosas de Argentina.

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