¿Scaloni seguirá hasta 2030? El “contrato” que le hizo firmar un niño como técnico de Argentina. (Foto: @cesar.ottaviani)
¿Scaloni seguirá hasta 2030? El “contrato” que le hizo firmar un niño como técnico de Argentina. (Foto: @cesar.ottaviani)
Por Redacción EC

El regreso de Lionel Scaloni a su natal Pujato dejó muchas imágenes emotivas, pero hubo una que terminó conquistando las redes sociales. En medio del cariño de los hinchas que se acercaron para saludarlo, un niño apareció con una hoja de papel muy especial: un contrato para que el entrenador continúe al frente de Argentina hasta el Mundial 2030.

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