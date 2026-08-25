“¿Quieren farmear aura?”: Árbitro se hace viral por curioso sorteo en el Belgrano vs Defensa | VIDEO

La previa del encuentro entre Belgrano y Defensa y Justicia dejó una escena inesperada en el estadio Julio César Villagra. Mientras los capitanes Lisandro López y Leandro Fernández se preparaban para el tradicional sorteo de campo, el árbitro Fernando Espinoza decidió romper el protocolo con una curiosa propuesta que provocó risas entre los futbolistas.

“¿Quieren hacer una competencia de farmear aura o algo de eso?”, preguntó el juez en tono sarcástico. Los referentes de ambos equipos rechazaron la invitación entre risas y finalmente realizaron el habitual sorteo. El azar determinó que Belgrano fuera el encargado de iniciar el partido.

La particular frase de Espinoza hizo referencia a una tendencia que se volvió viral entre los jóvenes en las últimas semanas. “Farmear aura” consiste en realizar determinados movimientos o acciones para sumar puntos, con el objetivo de alcanzar la mayor cantidad posible de “aura”. Entre las expresiones más populares aparecen el “six seven” y el llamado “mewing”.

"¿QUIEREN HACER UNA COMPETENCIA DE FARMEAR AURA?" Divertido momento de Fernando Espinoza con Lichi López y Lea Fernández, los capitanes de Belgrano y Defensa y Justicia.



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El “six seven” se hizo conocido a partir de una canción del rapero Skrilla y consiste en subir y bajar los brazos con las palmas hacia arriba. La celebración ya apareció en el fútbol argentino: Ignacio Arce realizó el gesto después de una atajada con el pecho en un partido de Deportivo Riestra, mientras que Ángel Di María también lo utilizó para festejar un gol frente a Independiente.

Otra de las tendencias mencionadas es el mewing, una postura que consiste en mantener la lengua contra el paladar y cerrar los labios, popularizada en redes sociales como una supuesta forma de marcar la mandíbula. Así, una simple moneda al aire antes del Belgrano-Defensa y Justicia terminó dejando una de las escenas más curiosas de la jornada del fútbol argentino.

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