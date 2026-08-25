“¿Quieren farmear aura?”: Árbitro se hace viral por curioso sorteo en el Belgrano vs Defensa | VIDEO
“¿Quieren farmear aura?”: Árbitro se hace viral por curioso sorteo en el Belgrano vs Defensa | VIDEO
Por Redacción EC

La previa del encuentro entre Belgrano y Defensa y Justicia dejó una escena inesperada en el estadio Julio César Villagra. Mientras los capitanes Lisandro López y Leandro Fernández se preparaban para el tradicional sorteo de campo, el árbitro Fernando Espinoza decidió romper el protocolo con una curiosa propuesta que provocó risas entre los futbolistas.

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