Por Redacción EC

vs. EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Gigante de Arroyito por los octavos de final de ida de la . ¿A qué hora juegan? El partido comienza hoy, jueves 13 de agosto de 2026, a las 9:30 p.m. (hora argentina), que son las 7:30 PM de Perú, las 6:30 PM de México y las 6:30 PM de Estados Unidos y Chile. ¿Dónde ver? Telefe, FOX Sports, mitelefe y Disney+ Premium, transmiten el partido en Argentina, mientras que en Perú y el resto de Sudamérica podrás verlo a través de ESPN y Disney+ Premium por cable y streaming. Asimismo, podrás ver el minuto a minuto en la web de El Comercio.

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