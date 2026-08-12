Rosario Central vs. Corinthians EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Gigante de Arroyito por los octavos de final de ida de la Copa Libertadores 2026. ¿A qué hora juegan? El partido comienza hoy, jueves 13 de agosto de 2026, a las 9:30 p.m. (hora argentina), que son las 7:30 PM de Perú, las 6:30 PM de México y las 6:30 PM de Estados Unidos y Chile. ¿Dónde ver? Telefe, FOX Sports, mitelefe y Disney+ Premium, transmiten el partido en Argentina, mientras que en Perú y el resto de Sudamérica podrás verlo a través de ESPN y Disney+ Premium por cable y streaming. Asimismo, podrás ver el minuto a minuto en la web de El Comercio.

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