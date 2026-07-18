Telefe EN VIVO: es el canal en Argentina que transmitirá el partido de Argentina vs España por la final del Mundial 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. ¿Cómo ver Telefe GRATIS? Para que puedas ver Telefe en Argentina tienes 2 opciones, la que es por cable y televisión abierta. Para que lo puedas mirar en TV abierta solo deberás de conectar una antena UHF a tu televisor y sintonizar el canal 11. Luego, si deseas verlo por cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes operadores: Telecentro, Flow, Movistar TV, Claro TV o DirecTV. También tienes la opción de verlo gratis por Pluto TV con anuncios. ¿Dónde ver Mi Telefe ONLINE? Para que mires Mi Telefe tendrás que descargarte la app disponible en iOS y Android o por su web.

VIDEO RECOMENDADO España vs Argentina EN VIVO se enfrentan por la final del Mundial 2026, este domingo 19 de julio del 2026 en New York. Conoce los horarios, canales TV y dónde ver online el partido.