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Transmisión oficial de TNT Sports EN VIVO: ver partido ONLINE de Boca vs Lanús por la fecha 7 del Torneo Clausura, Liga Profesional Argentina 2026. (Foto: Getty Images)
Transmisión oficial de TNT Sports EN VIVO: ver partido ONLINE de Boca vs Lanús por la fecha 7 del Torneo Clausura, Liga Profesional Argentina 2026. (Foto: Getty Images)
/ Rodrigo Valle
Por Adrián Puga

TNT Sports EN VIVO: es el canal en Argentina que pasará el partido de y por la séptima jornada del Torneo Clausura de la desde La Bombonera. ¿Cómo ver TNT Sports EN VIVO? En Argentina, podrás verlo en vivo por televisión a través de TNT Sports Premium, siempre que tengas contratado el Pack Fútbol. Los canales para sintonizar TNT Sports varían según tu proveedor: Cablevisión Digital, HD y Flow: canales 124 y 604, DirecTV: canales 603 (SD) y 1603 (HD) y Telecentro: canales 112 (SD) y 1018 (HD). También podrás mirarlo desde la app de Disney Plus (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con un usuario en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

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