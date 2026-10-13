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TNT Sports EN VIVO: es el canal en Argentina que pasará el partido de River Plate vs. Sarmiento por la undécima jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2026 desde el estadio Eva Perón. ¿Cómo ver TNT Sports ONLINE? En Argentina, podrás verlo en vivo por televisión a través de TNT Sports Premium, siempre que tengas contratado el Pack Fútbol. Los canales para sintonizar TNT Sports varían según tu proveedor: Cablevisión Digital, HD y Flow: canales 124 y 604, DirecTV: canales 603 (SD) y 1603 (HD) y Telecentro: canales 112 (SD) y 1018 (HD). También podrás mirarlo desde la app de Disney Plus (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con un usuario en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.