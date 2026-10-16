TNT Sports EN VIVO: es el canal en Argentina que transmitirá el partido entre Boca Juniors vs. Talleres por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2026, este viernes 16 de octubre desde las 7:30 p.m. (hora argentina) en La Bombonera. En Argentina, podrás verlo en vivo por televisión a través de TNT Sports Premium, siempre que tengas contratado el Pack Fútbol. Los canales para sintonizar TNT Sports varían según tu proveedor: Cablevisión Digital, HD y Flow: canales 124 y 604, DirecTV: canales 603 (SD) y 1603 (HD) y Telecentro: canales 112 (SD) y 1018 (HD). También podrás mirarlo desde la app de Disney Plus (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con un usuario en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

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