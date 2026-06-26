TV Pública EN VIVO: transmite el partido de Argentina vs Jordania por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026 en el Estadio Dallas. ¿Cómo ver TV Pública EN VIVO? Para que puedas ver Televisión Pública en Argentina tienes 3 opciones, la que es por cable, streaming y TV abierta. Para que lo puedas mirar en señal abierta solo deberás de conectar una antena digital a tu televisor y sintonizar el Canal 7. Luego, si deseas verlo por cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes operadores: Flow, Movistar TV, Claro TV, Telecentro, Supercanal o DirecTV. Al tener el servicio por cable, deberás ver el Canal 11.

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