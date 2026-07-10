TV Pública EN VIVO: transmite el partido de Argentina vs Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 en el estadio Kansas City. ¿Cómo ver TV Pública EN VIVO? Para que puedas ver Televisión Pública en Argentina tienes 3 opciones, la que es por cable, streaming y TV abierta. Para que lo puedas mirar en señal abierta solo deberás de conectar una antena digital a tu televisor y sintonizar el canal 7. Luego, si deseas verlo por cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes operadores: Flow, Movistar TV, Claro TV, Telecentro, Supercanal o DirecTV. Al tener el servicio por cable, deberás ver el Canal 11.

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