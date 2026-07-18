Por Joao Muñoz Tineo

TV Pública EN VIVO: transmite el partido de vs por la final del en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. ¿Cómo ver TV Pública (Canal 7) EN VIVO? Para que puedas ver Televisión Pública en Argentina tienes 3 opciones, la que es por cable, streaming y TV abierta. Para que lo puedas mirar en señal abierta solo deberás de conectar una antena digital a tu televisor y sintonizar el canal 7. Luego, si deseas verlo por cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes operadores: Flow, Movistar TV, Claro TV, Telecentro, Supercanal o DirecTV. Al tener el servicio por cable, deberás ver el Canal 11.

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