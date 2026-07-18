TV Pública EN VIVO: transmite el partido de Argentina vs España por la final del Mundial 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. ¿Cómo ver TV Pública (Canal 7) EN VIVO? Para que puedas ver Televisión Pública en Argentina tienes 3 opciones, la que es por cable, streaming y TV abierta. Para que lo puedas mirar en señal abierta solo deberás de conectar una antena digital a tu televisor y sintonizar el canal 7. Luego, si deseas verlo por cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes operadores: Flow, Movistar TV, Claro TV, Telecentro, Supercanal o DirecTV. Al tener el servicio por cable, deberás ver el Canal 11.

VIDEO RECOMENDADO España vs Argentina EN VIVO se enfrentan por la final del Mundial 2026, este domingo 19 de julio del 2026 en New York. Conoce los horarios, canales TV y dónde ver online el partido.