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Transmisión oficial de TyC Sports EN VIVO ONLINE: pasa el partido de Argentina vs. Burkina Faso por partido amistoso desde el estadio Monumental.Foto: Selección argentina
Transmisión oficial de TyC Sports EN VIVO ONLINE: pasa el partido de Argentina vs. Burkina Faso por partido amistoso desde el estadio Monumental.Foto: Selección argentina
Por Adrián Puga

TyC Sports EN VIVO: es el canal en Argentina que transmitirá el partido de vs Burkina Faso EN VIVO por partido amistoso de la fecha FIFA desde el Estadio Monumental. ¿Cómo ver TyC Sports ONLINE? Para que puedas ver TyC Sports en Argentina tienes 2 opciones, la que es por cable y streaming. Para que puedas mirar TyC Sports por cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes operadores: Telecentro, Flow, TeleRed o DirecTV. ¿Dónde ver TyC Sports Play? Para que mires TyC Sports Play tendrás que descargarte la app disponible en iOS y Android o por su web.

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