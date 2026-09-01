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Resumen

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Boca vs. Vélez. (Foto: Getty Images)
Boca vs. Vélez. (Foto: Getty Images)
/ Rodrigo Valle
Por Adrián Puga

TyC Sports EN VIVO: por este canal en Sudamérica podrás vivir todo el partido de vs. por los octavos de final de la , desde el Estadio Mario Alberto Kempes. El duelo arrancará a las 7:15 de la noche (horario argentino) este miércoles 2 de agosto del presente año. Para que puedas mirar el partido tendrás que poner DirecTV (en Perú) el canal respectivo en su señal internacional. Si quieres seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de TyC Sports Play (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

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