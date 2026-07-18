Por Joao Muñoz Tineo

TyC Sports EN VIVO: es el canal en Argentina que transmitirá el partido de vs EN VIVO con Lionel Messi por la final del en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. ¿Cómo ver TyC Sports ONLINE? Para que puedas ver TyC Sports en Argentina tienes 2 opciones, la que es por cable y streaming. Para que puedas mirar TyC Sports por cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes operadores: Telecentro, Flow, TeleRed o DirecTV. ¿Dónde ver TyC Sports Play? Para que mires TyC Sports Play tendrás que descargarte la app disponible en iOS y Android o por su web.

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España vs Argentina EN VIVO se enfrentan por la final del Mundial 2026, este domingo 19 de julio del 2026 en New York. Conoce los horarios, canales TV y dónde ver online el partido.

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