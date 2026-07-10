Por Joao Muñoz Tineo

TyC Sports EN VIVO: es el canal en Argentina que transmitirá el partido de vs EN VIVO con Lionel Messi por los cuartos de final del . ¿Cómo ver TyC Sports ONLINE? Para que puedas ver TyC Sports en Argentina tienes 2 opciones, la que es por cable y streaming. Para que puedas mirar TyC Sports por cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes operadores: Telecentro, Flow, TeleRed o DirecTV. ¿Dónde ver TyC Sports Play? Para que mires TyC Sports Play tendrás que descargarte la app disponible en iOS y Android o por su web.

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