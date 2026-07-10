TyC Sports EN VIVO: es el canal en Argentina que transmitirá el partido de Argentina vs Suiza EN VIVO con Lionel Messi por los cuartos de final del Mundial 2026. ¿Cómo ver TyC Sports ONLINE? Para que puedas ver TyC Sports en Argentina tienes 2 opciones, la que es por cable y streaming. Para que puedas mirar TyC Sports por cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes operadores: Telecentro, Flow, TeleRed o DirecTV. ¿Dónde ver TyC Sports Play? Para que mires TyC Sports Play tendrás que descargarte la app disponible en iOS y Android o por su web.
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