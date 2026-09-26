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Resumen

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TyC Sports en vivo: transmite el partido de Boca Juniors vs. Racing desde el Estadio Gigante de Arroyito por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. (Foto: Getty Images)
TyC Sports en vivo: transmite el partido de Boca Juniors vs. Racing desde el Estadio Gigante de Arroyito por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. (Foto: Getty Images)
/ Rodrigo Valle
Por Adrián Puga

TyC Sports EN VIVO: por este canal en Sudamérica podrás vivir todo el partido de vs. por los cuartos de final de la , desde el Estadio Gigante de Arroyito. El duelo arrancará a las 5:00 de la tarde (horario argentino) este domingo 27 de septiembre del presente año. Para que puedas mirar el partido tendrás que poner DirecTV (en Perú) el canal respectivo en su señal internacional. Si quieres seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de TyC Sports Play (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

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