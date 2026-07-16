TyC Sports EN VIVO : por este canal en Sudamérica podrás vivir todo el partido de River Plate y Aldosivi por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026, desde el Estadio Padre Ernesto Martearena. El duelo arrancará a las 7:45 de la noche (horario argentino) este viernes 17 de julio del presente año. Para que puedas mirar el partido tendrás que poner DirecTV (en Perú) el canal respectivo en su señal internacional. Si quieres seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de TyC Sports Play (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

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