Por Adrián Puga

TyC Sports EN VIVO: por este canal en Sudamérica podrás vivir todo el partido de vs. por la semifinal de la , desde el Estadio Malvinas Argentinas. El duelo arrancará a las 7:00 de la tarde (horario argentino) este sábado 14 de noviembre del presente año. Para que puedas mirar el partido tendrás que poner DirecTV (en Perú) el canal respectivo en su señal internacional. Si quieres seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de TyC Sports Play (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

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