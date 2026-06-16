Argentina vs Argelia EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Kansa por la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, martes 16 de junio de 2026, a las 10:00 p.m. (hora argentina), que son las 8:00 PM de Perú, las 7:00 PM de México y las 9:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? TV Pública, Telefe, TyC Sports, DirecTV, Paramount+ Flow Sports y Disney+ Premium, transmiten el partido en Argentina, mientras que en Perú podrás ver a través de DirecTV, Disney+ Premium, Paramount+ y América TV. En México lo televisan a través de Canal 5, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas y ViX.