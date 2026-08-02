El mediocampista argentino Valentín Barco se convirtió este domingo en el séptimo fichaje del Chelsea para la nueva temporada, en un traspaso desde el Estrasburgo francés, un club que forma parte del mismo grupo propietario del equipo inglés (BlueCo).

Es el segundo jugador del cuadro francés que da el salto a los Blues para la próxima campaña, después de Emmanuel Emegha, y el decimotercer movimiento en total entre ambos clubes. El argentino firmó contrato hasta 2033.

Barco, de 22 años, estuvo recientemente con Argentina en el Mundial 2026, donde la Albiceleste perdió en la final ante España (1-0) el pasado 19 de julio.

Fue suplente en el equipo de Lionel Scaloni y solo entró en liza en un partido, ante Jordania en la fase de grupos.

No será la primera experiencia de Barco en el fútbol inglés, ya que estuvo unos meses en el Brighton a principios de 2024.