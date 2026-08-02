El Chelsea está en pleno proceso de reconstrucción en un proyecto liderado ahora por su nuevo entrenador, el español Xabi Alonso.
El Chelsea está en pleno proceso de reconstrucción en un proyecto liderado ahora por su nuevo entrenador, el español Xabi Alonso.
Por Redacción EC

El mediocampista argentino Valentín Barco se convirtió este domingo en el séptimo fichaje del Chelsea para la nueva temporada, en un traspaso desde el Estrasburgo francés, un club que forma parte del mismo grupo propietario del equipo inglés (BlueCo).

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