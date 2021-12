Luego de cerrar una buena temporada con Alianza Lima, el colombiano, Arley Rodríguez, se encuentra a la espera del llamado de la dirigencia para saber si continuará o no en el equipo ‘Blanquiazul’. Arley espera quedarse en Matute, pero de no ser así, no duda en que regresaría al Alejandro Villanueva como hincha.

El volante colombiano confirmó que a pesar de haber logrado cosas importantes con Atlético Nacional, el título que logró con Alianza es el más importante: “La verdad, uno de los momentos más felices de mi vida fue llegar a Alianza, quedar campeón, conocer gente espectacular en el tema del grupo, he ganado cosas muy importantes en Atlético Nacional, pero podría decir que este título con Alianza y por tema de hinchada, por cómo me acogieron, podría decir que es el título más importante para mí”, declaró Arley Rodríguez para Willax Deporte.

“Cuando llegué al aeropuerto, cuando se supo que iba a ser refuerzo de Alianza, nunca me habían llegado tantos mensajes y se sentía ya el peso de la camiseta, que iba a un club importante”, agregó.

Finalmente, Arley confirmó que si le toca irse del club, volvería a Matute como hincha: “Si me toca quedarme igual van a ver ese mismo Arley, que se entrena para darlo todo, y si me toca irme, seguramente volveré a Matute como hincha a ver y apoyar a Alianza porque la verdad me va a quedar en el corazón y más bonito es quedar en estos equipos siendo campeón y estoy seguro que me van a recordar mucho”, aseveró.

El volante colombiano, en poco tiempo, le agarró cariño al club, es por eso que hasta el momento, sigue esperando el llamado de Alianza Lima, a pesar de estar en el radar de otros clubes.

Alianza Lima es el campeón de la Liga 1 y por ello espera armar su mejor plantel para poder hacer una buena Copa Libertadores y repetir la hazaña del 2021.

