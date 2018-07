Arsenal vs. PSG EN VIVO: disputarán este sábado (6:35 am. EN VIVO ONLINE vía DirecTV) un partidazo por la International Champions Cup 2018. El duelo se desarrollará en el Estadio Nacional de Singapur y tendrá un llamativo reencuentro entre el técnico Unai Emery y sus ex dirigidos del club parisino.

Restan pocas semanas para que las ligas más importantes de Europa inicien la temporada oficialmente. Mientras tanto, los clubes siguen preparándose para llegar en buena forma. Los 'Gunners' y los 'Bleus' seguirán con la etapa previa en la gira asiática.

Será el segundo juego del Arsenal de Unai Emery en la International Champions Cup. El entrenador español probó a la mayoría de su figuras (Aubameyang, Lacazette o Mkhitaryan) en el duelo contra Atlético de Madrid.

El DT no tomó en cuenta a Mesut Özil para el choque contra los 'Colchoneros'. Sin embargo, el mediocampista alemán tendrá opciones de iniciar frente a los parisinos, al igual que el griego Papastathopoulos.

Por su lado, PSG disputará el cuarto duelo de preparación. En el camino por encontrar al equipo ideal y sin sus máximas figuras en el ataque (Neymar, Mbappé y Cavani), Thomas Tuchel está revisando alternativas en la plantilla.

Los 'Bleus' se midieron contra Bayern Munich hace una semana. Con Buffon en la portería, solo los primeros 45', los galos ganaban 1-0. Sin el italiano, la historia cambió y la victoria terminó en manos de los 'Bávaros'.

Arsenal vs. PSG: posibles alineaciones

Arsenal: Leno; Bellerin, Papastathopoulos, Mustafi, Kolasinac; Ramsey, Smith Rowe, Mkhitaryan; Ozil, Lacazette, Aubameyang.



PSG: Buffon; Georgen, Rimane, Mbe Soh, Kurzawa; Verratti, Rabiot, lo Celso; Draxler, Weah, Postolachi.