Aunque Universitario ya debutó en la Fase 1 de la Copa Libertadores, tanto los cremas como Sporting Cristal y Alianza Lima se preparan para su gran estreno en la Liga 1 2020. Los denominados tres grandes del fútbol peruano acabaron con su etapa de preparación, en cuanto a partidos amistosos se refiere, y han dejado conclusiones más que interesantes para analizar. ¿Cuál será el camino futbolístico que tomará cada uno en busca de conquistar el título nacional? ¿Cuánto cambiaron sus planteles respecto del año pasado? ¿Qué números les dejaron la pretemporada?

En Ate empieza todo desde cero

Universitario cayó ante Cerro Largo por 1-0 en la Noche Crema. (Foto: GEC)

El técnico

Gregorio Pérez viene de dirigir en el fútbol colombiano. (Foto: AP)

Para esta campaña, la gran apuesta de Universitario fue la contratación del experimentado técnico uruguayo Gregorio Pérez. El exentrenador de Peñarol es reconocido a nivel continental por haber ganado cuatro títulos del segundo quinquenio en la historia del cuadro ‘Carbonero’. Con 72 años, esta será su quinta experiencia dirigiendo en el exterior: antes lo hizo en Argentina, Italia, Paraguay y Colombia.

La idea futbolística

En comparación al año pasado, en el que su antecesor Ángel Comizzo buscó instaurar una idea futbolística basada en posesiones largas, ‘Goyo’ pretende ser más vertical. Eso no quita que también busque que los merengues practiquen un fútbol vistoso, sobre todo cuando Donald Millán este inspirado. Sin embargo, la idea tampoco es reducirse a jugar de una sola forma. Con el colombiano en la cancha se busca más asociación, en caso no esté en su mejor noche o esté ausente por lesión, no hay problema en tirarla larga para jugar con dos puntas como Alexander Succar y Jonathan dos Santos.

El once base: 4-2-1-2-1

Jose Carvallo Aldo Corzo Federico Alonso Nelinho Quina Iván Santillán Armando Alfageme Rafael Guarderas Donald Millán Alberto Quintero Alejandro Hohberg Jonathan dos Santos T: Gregorio Pérez

Los resultados

Con menos de un mes de trabajo con el equipo, el conjunto de Pérez ya ha disputado cuatro encuentros: tres amistosos y uno por la Copa. En los primeros tres consiguió una victoria ante Huracán y sufrió dos derrotas, frente a Boca Juniors y Cerro Largo en la Noche Crema. En el torneo continental logró un valioso empate en Puerto Ordaz ante Carabobo (1-1). En cuanto a resultados el saldo todavía no es bueno, pero teniendo en cuenta el poco tiempo de trabajo que ha tenido, el uruguayo tiene mayor margen de error que Pablo Bengoechea y Manuel Barreto. En total, los de Ate sumaron seis refuerzos para este 2020: los uruguayos Federico Alonso (ex-Cerro), Luis Urruti (ex-River Plate de Uruguay), Jonathan dos Santos (ex-Cerro Largo), el colombiano Donald Millán (ex-Binacional) y el lateral nacional Diego Chávez (libre). El próximo viernes levantará el telón del Torneo Apertura nada menos que ante Melgar en Arequipa (6 p.m.).

Tiempos de cambio en La Victoria

Alianza cayó 2-1 ante Millonarios en la Noche Blanquiazul. (Foto. GEC)

El técnico

Bengoechea dirigirá su cuarta temporada en el fútbol peruano. (Foto: GEC)

Pese a los rumores que cerraron el año pasado, que indicaban que la directiva aliancista buscaba nuevos aires en lo futbolístico, al final se le renovó la confianza a Pablo Bengoechea. El mayor mérito del uruguayo es haber llevado al cuadro victoriano a ser siempre protagonista en el medio local desde que arribó en el 2017. En aquel año fueron campeones y en los dos siguientes se quedaron con el subcampeonato. Sin embargo, la gran deuda del ‘Profesor’ sigue siendo hacer una buena campaña en la Libertadores con la escuadra blanquiazul.

La idea futbolística

Por lo visto en el único amistoso que se transmitió por televisión ente Millonarios (1-2), el ADN futbolístico ha mutado. Ya no solo basta con los pelotazos largos y sacarle provecho a la pelota parada, ahora hay que intentar jugar más. Ya sea por un pedido expreso de la misma directiva o por las características de los jugadores que han llegado, Alianza debería ser más vistoso. Algo de esto se vio en la presentación ante Millonarios. La idea es que esos chispazos de buen fútbol perduren durante los 90 minutos, aunque el propio técnico exige que ese toque sea productivo -Bengoechea mismo calificó de “show” a esos pases intrascendentes-, que no se juegue para la tribuna.

El once base: 3-4-2-1

Steven Rivadeneyra Aldair Salazar Carlos Beltrán (Alberto Rodríguez) Rubert Quijada Oslimg Mora Josepmir Ballón Carlos Ascues Alexi Gómez Joazhiño Arroé Jean Deza Adrián Balboa T: Pablo Bengoechea

Los resultados

El único amistoso oficial que tuvo el conjunto íntimo fue ante Millonarios. En dicho duelo, como ya se dijo antes, Alianza dejó buenas sensaciones. ¿Pero por qué no jugar más partidos de preparación? El mismo Bengoechea dejó en claro que el objetivo es ya concentrarse de lleno en el debut de la Liga 1 ante Alianza Universidad, el próximo viernes (8:30 p.m. en Matute). Allí se podrá observar a las nuevas caras que llegaron para este año: Steven Rivadeneyra (ex-Deportivo Municipal), Alberto Rodríguez (ex- Universitario), Rubert Quijada (ex-Caracas FC), Carlos Ascues (ex-Orlando City), Josepmir Ballón (ex-Universidad de Concepción), Alexi Gómez (ex-Melgar), Jean Deza (ex-UTC), Gonzales Zela (ex-Sport Boys) y Cristian Zúñiga (ex-San Francisco de Panamá).

Una apuesta con convicción en el Rímac

El gran desafío de Cristal será clasificar a la zona de grupos de la Copa Libertadores. (Foto: GEC)

El técnico

Barreto dirigirá su segunda temporada a Sporting Cristal. (Foto: GEC)

En La Florida han puesto las manos a fuego por el proyecto futbolístico que lidera Manuel Barreto. En tienda celeste a nadie le queda duda que la ‘Muñeca’ es el indicado para convertir a Cristal en un club ganador, que juegue bonito y que, además, tenga el plus de poder autosostenerse económicamente a través de la venta de futbolistas jóvenes al exterior. Al ex-futbolista lo consideran un entrenador con mucha proyección en el fútbol peruano.

La idea futbolística

En la actualidad este Cristal busca siempre la asociación como el camino ideal para llegar al gol. Además, le ha sumado una presión alta que es atípica para los clubes del fútbol peruano. Un agregado con el que cuenta Barreto es que, en cuanto a nombres, se mantiene la base de la temporada pasada. Para este 2020 solo llegaron Carlos Cabello (ex-Cantolao), Junior Huerto (ex-San Martín) y Washington Corozo ( ex-Independiente del Valle). Al buen juego histórico que ha tenido el club celeste, Barreto busca sumarle conceptos básicos que se practican hoy en el fútbol moderno.

El once base: 4-3-3

Patricio Álvarez Carlos Cabello Gianfranco Chávez Omar Merlo Nilson Loyola Jorge Cazulo Martín Távara Horacio Calcaterra Washington Corozo Emanuel Herrera Christofer Gonzales T: Manuel Barreto

Los resultados

Los rimenses han disputado dos partidos amistosos y no perdieron: empataron 2-2 ante Independiente del Valle en su presentación y lograron una victoria por la mínima frente a Carlos Mannucci en Trujillo. El partido que más sirvió de termómetro fue el duelo ante el campeón actual de la Copa Sudamericana. Lejos de achicarse, Cristal lo hizo sentir incómodo al cuadro ecuatoriano en la mayor parte del encuentro. Uno diría que hasta lo superó ampliamente en muchos pasajes del amistoso.

La confianza que hay en el Rímac por Barreto se justifica en el campo de juego. Veremos si los cerveceros pueden mantener ese nivel durante toda la temporada y en la Copa Libertadores, el gran desafío de la temporada. Cada vez se ve más lejano aquel 2004, año en que clasificaron a octavos de final por última vez. Por lo pronto, el primer reto apuntado en el calendario es el debut en el Apertura el próximo sábado ante UTC en Cajamarca (3 p.m.).