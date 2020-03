Real Madrid necesitará superar una racha de malas actuaciones en casa si quiere volver a ocupar la cima de LaLiga en el clásico contra Barcelona que animará este domingo la jornada 26 del certamen español.

El Madrid está a dos puntos de distancia del club catalán previo al encuentro en el estadio Santiago Bernabéu, donde no ha salido victorioso de tres partidos consecutivos en todas las competiciones. Perdió 2-1 contra el Manchester City en la Champions el miércoles, y antes tuvo que conformarse con un empate 2-2 con el Celta de Vigo a nivel liguero y fue derrotado 4-3 por la Real Sociedad en la Copa del Rey.

¿A qué hora se juega el clásico entre Real Madrid y Barcelona por LaLiga?

El Real Madrid vs. Barcelona empezará a las 3:00 de la tarde (hora peruana).

14:00 horas - México

15:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos

16:00 horas - Venezuela, Bolivia

17:00 horas - Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile

20:00 horas - Reino Unido

21:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

“Es verdad que es un momento delicado porque son tres partidos que no ganamos en nuestro estadio”, comentó el técnico del Madrid Zinedine Zidane el sábado. “Pero sabemos que estas son cosas que pueden pasar. Lo único es que nuestro ánimo debe ser positivo. Lo que necesitamos es a nuestra gente con nosotros desde el minuto 1 al 90. Puedo entender que nuestra gente esté molesta, pero les necesitamos. Y ellos necesitan a su equipo y es lo que vamos a hacer. Por lo menos darlo todo en el campo", añadió.

¿Dónde ver el Real Madrid vs. Barcelona?

DirecTV Sports cuenta con los derechos para transmitir el partido en Perú y gran parte de Sudamérica.

Perú - DirecTV Sports

España - Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Movistar+, Mitele Plus

Colombia - DirecTV Sports

Ecuador - DirecTV Sports

Venezuela - DirecTV Sports

Argentina - DirecTV Sports

Chile - DirecTV Sports

Uruguay - DirecTV Sports

México - Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Brasil - Fox Premium

La derrota ante el Manchester City fue el tropiezo más reciente del cuadro en el Bernabéu. Tan sólo en partidos europeos, el Madrid ha ganado apenas tres de sus últimos 10 choques en el estadio.

La racha del equipo contra el Barcelona en casa tampoco es buena, con cuatro descalabros seguidos en la liga ante el rival en el Bernabéu. La última victoria del Madrid en casa contra el cuadro catalán fue en 2017 en la Supercopa de España. En la liga, la última vez que el club merengue salió victorioso en casa fue en 2014. No ha conseguido el triunfo en siete partidos consecutivos contra el Barcelona en todos los recintos y competiciones.

Real Madrid también tuvo problemas recientemente con el técnico del Barcelona, Quique Setién, con dos derrotas en el Bernabéu cuando Setién dirigía al Real Betis.

ÚLTIMOS Real Madrid vs. Barcelona

LaLiga 2019-20 | Barcelona 0-0 Real Madrid

LaLiga 2018-19 | Real Madrid 0-1 Barcelona

Copa del Rey | Real Madrid 0-3 Barcelona

Copa del Rey | Barcelona 1-1 Real Madrid

Setién, por su parte, trató de restar importancia a la mala forma de su rival diciendo: “Creo que el Madrid en su casa y en cualquier sitio siempre es peligroso”. Pero añadió que había más en juego en el clásico para el Madrid que para el Barcelona.

“Para el Madrid es un partido vital. Seguramente mucho más que para nosotros”, señalo Setién. “Es un partido clave. Si ganamos nos ponemos a cinco puntos” en la cima de la tabla general, añadió.

Zidane dijo que todos los juegos son vitales para el Madrid y que incluso con una derrota el domingo, la contienda por el título de La Liga no habría terminado.

Setién asistió al Bernabéu para ver al City venir de atrás y vencer al Madrid en la Liga de Campeones. “No fui a ver a Guardiola. Fui a ver al Madrid”, manifestó. “Hay cosas que hizo el City que nos pueden venir bien y otras que no nos interesan”.

El Barcelona era el equipo que tenía problemas al inicio del año en medio de una crisis institucional que incluyó un cambio de técnico y conflictos entre jugadores y directivos del club, pero viene de cuatro victorias al hilo y de un empate con el Napoli en el encuentro de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Zidane seguirá sin contar con la presencia del lesionado Eden Hazard, mientras que Setién probablemente tendrá a Jordi Alba y Gerard Piqué disponibles luego de que sufrieron dolencias.

Setién también contará con el argentino Lionel Messi, que disputará su 43er clásico el domingo. “Nos encantaría poder ver jugar a Messi otros 43 clásicos más”, dijo. “Es un jugador tremendamente importante y ojalá aproveche para hacer un gran partido y nos ayude a ganar”, acotó en la antesala.

La brecha de dos puntos entre el Madrid y el Barcelona cuando disputan el segundo clásico de la liga de la temporada es la más pequeña que han tenido desde 2015.

En el último juego de La Liga, el Madrid perdió ante el Levante, un resultado que puso al cuadro detrás del Barcelona en la clasificación. “Perdemos dos partidos y el responsable soy yo”, señaló Zidane. “Es normal que me van a criticar. Estamos en nuestra casa e intentaremos hacer lo máximo para pagar”, agregó.

Por otra parte, el clásico contará con invitados especiales que han soportado meses complicados. Se trata un equipo de fútbol de la primera división de la ciudad de Wuhan, el epicentro del brote del nuevo tipo de coronavirus, que viajó a España para un entrenamiento de pretemporada y hasta ahora no sabe cuándo podrá regresar a su nación.

Los jugadores no han visto a sus familiares en más de dos meses y uno de ellos perdió a un pariente a causa del virus.

No ha sido fácil para los casi 50 miembros del equipo Wuhan Zall, pero el domingo podrán pasar un buen momento cuando asistan al clásico. El cuadro también recorrerá el famoso Bernabéu el lunes.

Los jugadores asistirán al encuentro por invitación del Real Madrid y La Liga, que tiene una asociación con la Superliga de China, la principal competición de fútbol del país asiático.

Real Madrid vs. Barcelona | Posibles alineaciones:

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Ferland Mendy; Casemiro, Federico Valverde, Toni Kroos, Isco; Gareth Bale, Karim Benzema. DT: Zinedine Zidane.

Barcelona: Marc-André ter Stegen; Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clement Lenglet, Junior Firpo; Sergio Busquets, Frenkie De Jong; Arthur Melo, Lionel Messi, Martin Braithwaite, Antoine Griezmann. DT: Quique Setién.

