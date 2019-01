Atlas vs. Pumas EN VIVO vía TDN: en el Estadio Jalisco por la fecha 4° de la Copa MX | EN DIRECTO

Atlas vs. Pumas EN VIVO: chocan este martes (10:00 pm. EN VIVO ONLINE vía TDN) en el Estadio Jalisco por la cuarta jornada del Grupo I de la Copa MX.

Atlas vs. Pumas EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 4° de Copa MX Clausura 2019, este martes 29 de enero, desde las 10:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de TDN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Atlas vs. Pumas: horarios del partido

Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (miércoles 30 de enero)

Argentina - 12:00 a.m. (miércoles 30 de enero)

Uruguay - 12:00 a.m. (miércoles 30 de enero)

Paraguay - 12:00 a.m. (miércoles 30 de enero)

España - 4:00 a.m. (miércoles 30 de enero)

Atlas y Pumas se verán las caras en busca de su segunda alegría en el torneo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Jalisco.

El Grupo 9, compuesto por Atlas, Pumas y la Universidad Guadalajara es uno de los más parejos de la Copa MX. Los tres equipos tienen tres puntos, producto de una victoria y una derrota, aunque los 'Auriazules' -por mejor diferencia de gol- son líderes.

Atlas, del peruano Anderson Santamaría, llegará motivado luego de su victoria sobre Lobos BUAP en la Liga MX. Los 'Zorros', de la mano del entrenador Guillermo Hoyos, registran tres triunfos, dos caídas y un empate en lo que va del año.

"Nosotros vamos partido a partido, trataremos de demostrar ante Pumas que estamos para pelear ambos torneos. Después iremos a Morelia por tres puntos que nos ayuden a solidificar lo que hemos realizado", indicó en conferencia de prensa, el volante de Atlas, Darío Burbano.