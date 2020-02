El club español Atlético de Madrid del entrenador argentino Diego Simeone se medirá ante el cuadro inglés del Liverpool, vigente campeón de Europa, del técnico alemán Jürgen Klopp este martes 18 de febrero del 2020 en el Wanda Metropolitano. El cotejo será válido por la ida de los octavos de final de la Champions League y un resultado favorable en la capital española permitirá manejar el encuentro de vuelta para así seguir en el torneo entre equipos.

El Atlético de Madrid, que sólo ha perdido dos de sus 33 choques como local en la Champions League de la era Simeone, se ha rearmado por su primer tiempo contra el Valencia y porque va recuperando efectivos; de las ocho bajas que sufrió hace semana y media ante el Granada a las que tres que padece contra el Liverpool: Joao Félix, Héctor Herrera y Kieran Trippier, que siguen con su puesta a punto.

El resto están listos, incluido Diego Costa, que ya se entrena con el grupo desde hace dos semanas, que no ha jugado ninguno de los últimos 16 encuentros por la operación de la hernia discal cervical a la que fue sometido el pasado 21 de noviembre y que recibió este lunes el alta médica para volver de inmediato a la competición.

Lo hará este mismo martes, bien desde el once o bien desde el banquillo. No ha dado ninguna pista Simeone sobre la configuración de la alineación. No ha probado nada, aunque no variará mucho de la base que ha empleado en los últimos duelos, con Álvaro Morata de vuelta al once en el ataque tras tres encuentros.

A su lado estarán Ángel Correa o Víctor Machín, ‘Vitolo’. O incluso Diego Costa. Es una de las dudas del equipo titular. Hay más: el lateral izquierdo, entre Renan Lodi o Saúl Ñíguez, y uno de los dos puestos en el centro de la defensa, entre José María Giménez, tras un mes y una semana sin competir, o Stefan Savic.

En el resto de posiciones, Jan Oblak es indiscutible en la portería, igual que Felipe Monteiro en el centro de la zaga, Koke Resurrección y Thomas Partey en el medio campo y Saúl Ñíguez ya sea en esa línea o en el lateral zurdo. También se espera en el once a Marcos Llorente, que crece cada partido en la alineación inicial en el interior derecho, y Santiago Arias, como lateral diestro.

Probable alineación

Atlético de Madrid: Oblak; Arias, Savic o Giménez, Felipe, Lodi; Llorente, Koke, Thomas, Saúl; Correa o Diego Costa, Morata.

