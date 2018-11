Atlético de Madrid vs. Mónaco EN VIVO: choca este miércoles (12:55 pm. EN VIVO ONLINE vía ESPN) en el Estadio Wanda Metropolitano por la quinta fecha del Grupo A de la Champions League. El cotejo marcará el regreso del delantero colombiano Radamel Falcao García a su ex equipo.

Colchoneros vs. Príncipes se juegan un partido emotivo por la vuelta de Radamel Falcao a Madrid, quien intentará levantar al AS Monaco de la crisis que atraviesa. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Champions League.

Atlético de Madrid llega a la quinta fecha de la fase de grupos de la Champions League con al menos la clasificación a la Europa League en el bolsillo. Pero el objetivo del cuadro rojiblanco es culminar esta etapa como líder del grupo A y definir los octavos de final como local. Para eso necesitan ganar este miércoles y esperar lo que pase con Borussia Dortmund.

Pero al frente estará un revitalizado AS Monaco que consiguió su primera victoria en la era Thierry Henry -con golazo de Radamel Falcao- y cortó una racha de 17 partidos, entre torneo local, Copa de Francia y Champions League, sin triunfos. Los del Principado están eliminados, pero pelean por llegar a la Europa League.

El Wanda Metropolitano vivirá un emotivo momento cuando reciba a su ex goleador Radamel Falcao, quien no vuelve a Madrid desde que dejó el equipo en mayo del 2013. Será un emotivo reencuentro, pero al final solo uno podrá sonreír.

Atlético de Madrid vs. AS Monaco: probables alineaciones



Atlético de Madrid: Oblak; Arias, Savić, Hernández, Filipe Luís; Koke, Ñíguez, Rodrigo, Correa; Costa, Griezmann



AS Monaco: Benaglio; Pierre-Gabriel, Raggi, Jemerson, Henrichs; Golovin, Aït-Benasser, Diop, Tielemans, Chadli; Falcao