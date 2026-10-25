El Callao vivió una gran fiesta del deporte con la tercera edición de la AVA Media Maratón del Callao y 10K by Skechers, que congregó a más de 7,000 corredores en las distancias de 21K y 10K. La carrera destacó también por recibir una Etiqueta de World Athletics (Road Label), distinción oficial que otorga la federación internacional de atletismo a las carreras en ruta más importantes del mundo. Se convierte así en una de las 3 carreras peruanas en contar con esta etiqueta (junto a Maratón de Lima y Media Maratón de Lima). Además, cuenta con certificación internacional de su recorrido de 21 kilómetros por parte de World Athletics, en cooperación con AIMS, que respalda su medición oficial bajo estándares internacionales. Estas incorporaciones reafirman el compromiso de Peru Runners con el desarrollo de competencias que cumplen estándares reconocidos internacionalmente.

Organizada por Peru Runners, con el apoyo de la Marina de Guerra del Perú, la carrera fue posible gracias al trabajo conjunto y al compromiso de la Municipalidad Provincial del Callao y la Municipalidad Distrital de La Punta, instituciones fundamentales para hacer realidad este encuentro deportivo. La jornada también contó, por tercer año consecutivo, con el acompañamiento de AVA, naming partner del evento, y dio la bienvenida a Skechers como marca deportiva oficial, reforzando la apuesta por seguir impulsando el running en el país.

La carrera reunió a atletas en las distancias de 21K y 10K. / rodrigo de quesada

La competencia tuvo como punto de partida y llegada la Escuela Naval del Perú, un escenario excepcional que permitió a los corredores vivir una experiencia distinta, con el litoral chalaco como parte de la ruta. A lo largo de la mañana, el entusiasmo de los participantes, el aliento del público y los servicios dispuestos para acompañar a los corredores contribuyeron a convertir la jornada en una verdadera celebración del deporte.

Los protagonistas de la jornada

La competencia reconoció el desempeño de los atletas más destacados de ambas distancias. En los 10K, los ganadores fueron:

Categoría masculina:

Angelo Raúl Salis - 30:01

Jamber Córdova Guzman - 30:19

Paúl Ramirez Miranda - 30:32

Categoría femenina:

Flor de María Rojas – 33:59

Meliza Casaico Paucar - 34:05

Grace Arribasplata Sánchez - 37:02

En la media maratón, los resultados fueron:

21K masculino:

Braulio Villalba - 1:05:51

Jeancarlo Rojas Contrera - 1:0

Roger Carrera Rojas - 1:09:07

21K femenino:

Zaida Ramos Acevedo - 1:12:08

Liz Anani Durand - 1:20:06

Dayani Chavez Montoya - 1:33:16

El Callao vivió una gran fiesta del deporte con la tercera edición de la AVA Media Maratón del Callao y 10K by Skechers. / rodrigo de quesada

Una meta que también se celebró en el mar

La experiencia fue más allá de cruzar la meta. Gracias a los servicios preparados para los participantes y a las medidas de seguridad y cuidado de la Marina de Guerra del Perú, los corredores pudieron ingresar al mar de Grau para refrescarse después del esfuerzo físico, protagonizando una de las postales más especiales de la jornada.

Este momento reflejó el carácter particular de una carrera que invita a vivir el Callao desde el deporte, el mar y su historia, y que busca consolidarse como una cita destacada del calendario del running peruano.

Con más de 7,000 participantes, la tercera edición de la AVA Media Maratón del Callao y 10K by Skechers reafirmó la capacidad del deporte para reunir a miles de personas en torno a un mismo desafío y celebrar la energía de una ciudad con una identidad única.

AVA Media Maratón del Callao y 10K by Skechers: una gran fiesta del deporte, frente al mar y con el espíritu chalaco como protagonista.