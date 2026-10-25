El Callao vibró con la tercera edición de la AVA Media Maratón y 10K by Skechers.
El Callao vibró con la tercera edición de la AVA Media Maratón y 10K by Skechers.
/ rodrigo de quesada
Por Redacción EC

El Callao vivió una gran fiesta del deporte con la tercera edición de la AVA Media Maratón del Callao y 10K by Skechers, que congregó a más de 7,000 corredores en las distancias de 21K y 10K. La carrera destacó también por recibir una Etiqueta de World Athletics (Road Label), distinción oficial que otorga la federación internacional de atletismo a las carreras en ruta más importantes del mundo. Se convierte así en una de las 3 carreras peruanas en contar con esta etiqueta (junto a Maratón de Lima y Media Maratón de Lima). Además, cuenta con certificación internacional de su recorrido de 21 kilómetros por parte de World Athletics, en cooperación con AIMS, que respalda su medición oficial bajo estándares internacionales. Estas incorporaciones reafirman el compromiso de Peru Runners con el desarrollo de competencias que cumplen estándares reconocidos internacionalmente.

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