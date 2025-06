La historia de Jovana de la Cruz es un ejemplo de cómo el talento, cuando se descubre a tiempo y se cultiva con disciplina, puede trascender fronteras. La flamante ganadora de la Maratón de Chile comenzó su camino en el atletismo a los 11 años, en su natal Huancavelica. Todo empezó cuando participó —casi por curiosidad— en una competencia escolar. Ese día no solo ganó la carrera, también captó la atención de su profesor de Educación Física, quien vio en ella un potencial inusual para su edad.

Motivado por esa primera victoria, su maestro decidió recomendarla a un entrenador con más experiencia. Fue así como Jovana comenzó a entrenar con el mismo profesor que había guiado a Inés Melchor, otra gran figura del atletismo peruano. Bajo su tutela, Jovana desarrolló no solo su resistencia y técnica, sino también una firme determinación por superarse.

Hoy, años después de aquella primera carrera escolar, Jovana ha llevado su esfuerzo y constancia al más alto nivel, conquistando el primer lugar en la exigente Maratón de Chile 2025 semanas atrás. Su historia no solo inspira por su resultado, sino porque recuerda que los sueños más grandes pueden empezar con una simple carrera en el patio de un colegio.

Ella más calmada conversa con El Comercio tras subirse en lo más alto en Santiago de Chile.

Felicidades por este gran triunfo en la Maratón de Chile. ¿Qué análisis haces de tu desempeño y lo que representa esta victoria para ti?

Siempre ganar alguna competencia te da un extra de motivaciòn y te hace ver que estàs por el camino correcto. La verdad eso es muy bueno.

Jovana de la Cruz ganó la Maratón de Chile

¿Cuál fue el momento más desafiante durante tu paso por Chile y en qué punto de la carrera sentiste que podías ganar la maratón?

La verdad, como anécdota, creo que lo más difícil fue llegar a Chile, porque tuve muchos inconvenientes y sucesos, realmente. Al punto de haber perdido el vuelo. Pero ya cuando llegué a Chile, el día de la partida, me sentía con la posibilidad de ganar. A partir del kilómetro 24 pensé: “Puedo lograrlo, voy a intentarlo”. Aceleré el ritmo y tuve la suerte de mantener la punta hasta la llegada.

¿Por qué perdiste el vuelo? ¿Algún tema familiar? ¿qué pasó?

Tuve un inconveniente en la Carretera Central, hubo un deslizamiento que me desvió por una ruta más larga, y luego ocurrió un accidente de tránsito en la carretera y eso la verdad me tomó muchas horas más de lo normal. Usualmente con el auto. el viaje toma entre 6 y 7 horas, pero esta vez yo viajé en 12 horas, lo que ocasionó que perdiera el vuelo. Si fue difícil llegar allá, estaba indecisa, por perder el vuelo, el cansancio del viaje y también la carga emocional, pero felizmente, estuvieron personas que me soportaron y me dijeron: “Ve tranquila” y pude ir... y ganar ¿no?

¿De dónde venías para Lima?

Yo venía desde Huancayo, entreno ahí. Soy huancavelicana, pero venía de Huancayo. Tome el auto para llegar rápido, sin embargo, sucedió ese problema, que en realidad está fuera de nuestro control.

¿Dónde y cuándo sería tu próxima carrera?

Lo más probable es en agosto en la media maratón de Lima o la media maratón de Buenos Aires.

Tras haber estado en dos Juegos Olímpicos y quedarte fuera de París 2024, ¿ves Los Ángeles 2028 como una oportunidad para volver con más fuerza?

Mira, sí, tomo las cosas con calma. Ciertamente, no se cumplió el objetivo de ir a París, pero no fue porque no haya logrado la marca. Yo sí la conseguí, pero mis compañeras superaron mi tiempo, y eso me alegra mucho. Ya dimos vuelta a la página y nos hemos planteado nuevos objetivos. Esta competencia ya la tenía planificada desde hace medio año, y creo que haber ganado me impulsa y me confirma que voy por el camino correcto. Así que, definitivamente, el objetivo es Los Ángeles 2028, y mientras tanto, disfruto el proceso: entrenar y competir en cada evento.

¿Cómo es tu preparación en Huancayo?

Entreno en Huancayo. Actualmente, mi entrenador Rodolfo se encuentra en México, y gracias a Dios he logrado adaptarme y manejar bien la situación. Afortunadamente, cuento con una persona que me apoya directamente, y también con muchas otras que han estado a mi lado, ayudándome a no flaquear.

Después de lo ocurrido con París, fue un momento difícil, pero recibí el respaldo de muchas personas, como el equipo médico del CAR, el IPD y empresas privadas como Nike y Lima Expresa. La verdad, todos ellos me hicieron sentir como en familia y me recordaron que valía la pena seguir intentándolo.

Jovana De La Cruz celebra en la línea de meta de la Maratón de Santiago 2025.

¿Cómo te preparas para estas maratones?

He tenido que hacer algunos ajustes porque soy mamá de dos niñas, y la verdad es que no puedo entrenar en los horarios habituales. Al inicio eso me generaba mucha frustración, pero hablé con mi entrenador y con el equipo médico, y juntos buscamos adaptar los horarios para que pudiera compatibilizar mi rol de madre sin sentirme mal por ello.

Afortunadamente, los cambios dieron resultado, y eso me alegra profundamente. Me convence de que es posible seguir avanzando, siendo una madre responsable y, al mismo tiempo, una deportista de alto rendimiento.

¿Qué edad tienen tus hijos?

Mi niña mayor tiene 13 años y la segunda tiene 5 años. Es complicado, más aún cuando mi pequeña entra a una etapa diferente, en la cuál, quiero estar de la mano con ella. Por lo que todo se ve ahora en el día a día. No estoy sola; tengo un equipo como mi esposo que es una persona responsable que todo eso hace que no renuncie a mis sueños de querer correr. A pesar de las adversidades lo sigo intentando y pese a que algunas veces no me sale bien las cosas.

¿Cuál es el sueño que quieres lograr?

La verdad, yo creo, que si antes tenía sueños como que ganar tal competencia y si es bueno. Realmente lo que me enfoco es mantenerme en buen nivel y ser buena deportista. Yo cuando vea en mi hija el reflejo quiero que haga las cosas bien, que sea una buena persona y diré: “Ese es mi sueño que he cumplido”. La verdad ahora me enfoco en ese punto.

¿Tus hijas también les apasiona el atletismo?

Exactamente no. No veo que a mi hija mayor le atraiga el atletismo, pero se desenvuelve bien en otras áreas. Le gusta pintar, al igual que la pequeña. En realidad, lo que ellas decidan hacer, yo siempre las voy a apoyar.

¿Ya sabes lo que harás tras dejar el atletismo?

Definitivamente, ya tengo mapeado cuántos años más me gustaria correr y que tengo que hacer después del retiro. La verdad si me gustará entrar en un punto, pero necesito prepararme. Igual ya tengo mapeado lo que haré luego del retiro

¿Se puede saber cuándo piensas retirarte?

La verdad a mí me gustaría retirarme con un ciclo olímpico más o dos. Pero todo dependerá de mi proceso de evolución y como esté físicamente y emocionalmente. Yo tengo otros proyectos fuera del atletismo y todo dependerá de como esté. Lo más seguro será continuar hasta Los Ángeles 2028.

Ganar la maratón de Chile, ¿ha sido tu renacer?

Definitavemte tengo las cosas claras y lo que tengo que hacer para estar en el alto nivel. Por eso, veo cuantos años más tengo que soportar mi mente y cuerpo. Evalúo y analizo la situación. Esperemos que con trabajo se puede buscar ser competitiva a los 40 años.

Gana increíbles premios con la Suscripción del Hincha. ¡Apoya a tu equipo favorito y vive la pasión de la Copa como nunca antes! Dale click al link.