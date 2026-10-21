Durante 40 años, la Maratón de los Andes se ha mantenido como el gran reto para los atletas que buscan superar sus metas. Por eso, bajo el lema “40 años forjando campeones”, ayer se lanzó la prueba que se disputará el 8 de noviembre.

En el Estadio Nacional, la Municipalidad Provincial de Huancayo y el Instituto Peruano del Deporte (IPD), lanzaron la tradicional competencia que se disputa en Junín.

“Esta competencia cumple 40 años formando parte de la historia deportiva del país y representa tradición, esfuerzo, identidad y la capacidad para reunir a toda una comunidad alrededor de un mismo objetivo. Desde el IPD los apoyamos porque generan oportunidades para nuestros deportistas, promueven la práctica deportiva y fortalecen el desarrollo del deporte”, afirmó el presidente del IPD, Óscar Fernández.

La presentación contó con la participación de Óscar Fernández Cáceres, presidente del Instituto Peruano del Deporte; César Muedas, diputado de la República; y Dennys Cuba, alcalde provincial de Huancayo, quienes destacaron la importancia de esta competencia para el desarrollo del atletismo y la promoción de la actividad física.

Representantes de la Municipalidad de Huancayo y la empresa privada estuvieron presentes en la ceremonia. (Foto: Maratón de los Andes)

La prueba se realizará el domingo 8 de noviembre de 2026. El recorrido tendrá como punto de partida el distrito de Ataura, en la provincia de Jauja, atravesará 12 distritos de las provincias de Jauja, Concepción y Huancayo, a una altitud aproximada de 3,273 metros sobre el nivel del mar, y culminará en el Estadio Huancayo, luego de completar los 42.195 kilómetros establecidos.

A la representación nacional, se sumarán fondistas procedentes de Bolivia, Ecuador, México, Kenia y Etiopía.

Maratón de los Andes

**