El presidente del IPD Óscar Fernández estuvo presente en la presentación de la Maratón de los Andes. (Foto: IPD)
El presidente del IPD Óscar Fernández estuvo presente en la presentación de la Maratón de los Andes. (Foto: IPD)
Por Redacción EC

Durante 40 años, la Maratón de los Andes se ha mantenido como el gran reto para los atletas que buscan superar sus metas. Por eso, bajo el lema “40 años forjando campeones”, ayer se lanzó la prueba que se disputará el 8 de noviembre.

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