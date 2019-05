Atletismo: Perú logró cinco medallas en Sudamericano en la Videna

El nuevo Estadio Atlético de la Videna fue escenario el fin de semana del Sudamericano de Atletismo de la categoría absoluta en la que la selección peruana logró cinco medallas.

Perú se presentó al evento con una delegación de 40 deportistas y cinco de ellos se subieron al podio al lograr una medalla de plata y cuatro de bronce, además la selección femenina de relevos logró batir el récord nacional absoluto.



Brasil se llevó el título de la competencia, con una gran participación de su delegación femenina que logró 198 puntos, mientras que los varones completaron 180. Lo siguieren Colombia y Venezuela.



También se batieron tres récords juveniles gracias a Marco Antonio Vilca en los 5000 tanto en Sub 20 como en Sub 23 y la de Saida Meneses en Sub 23 en la misma distancia.

Los medallistas peruanos: