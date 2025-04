Desde Huancayo, César se concentra en empezar el ciclo olímpico de la mejor manera y con el apoyo de su nuevo auspiciador SGS (multinacional suiza de análisis de laboratorio, inspecciones y certificaciones) apunta al Mundial de Marcha y a los Juegos Bolivarianos. S in embargo, su temporada la inició en Ecuador, porque ahí está su entrenador y hay un centro de alto rendimiento que no existe en el Perú.

— Estás iniciando el ciclo olímpico y estuviste en una base en Ecuador con Andrés Chocho.

La marcha es bastante técnica y nosotros necesitamos que el entrenador esté ahí, que nos esté viendo cómo estamos haciendo la técnica, de cómo estamos yendo con los ritmos. Estando con él es más tranquilo, porque aparte de entrenador es un gran amigo y hay bastante confianza en el equipo, lo que hace que uno esté 100% concentrado en hacer bien las cosas.

— Y comparten con Daniel Pintado, oro en París.

Entrenamos juntos desde fines del 2021, con él, con Erica [Sena, marchista brasileña], con Kimberly [García] y es un equipo bastante unido, hay una buena amistad. Con Daniel había muchas expectativas por parte del entrenador, como también conmigo. Siempre hay ese compañerismo bueno.

— Entrenar con ese nivel de compañeros suma mucho más.

Para mí todo comenzó con Kimberly. Pudo ser campeona del mundo y con ella llevo entrenando más de 13 años. He visto todo el sacrificio que ha tenido para llegar a eso. Lo que hizo abrió muchas puertas, no solo a mí, sino a muchos deportistas. Motivó bastante a todo el equipo y se ve en los resultados personales de cada uno. Daniel, Kimberly, Érica, el propio Andrés. Es un equipo que ayuda bastante emocionalmente.

— Ahora te toca a ti...

Estuvimos cerca en París. En la primera prueba hubiera sido distinto, pero hay cosas que escapan de las manos y por problemas estomacales no se pudo concretar lo que yo quería. Igual en las postas, que se nos escapó de las manos porque es algo subjetivo, depende de los jueces. Tiene que agradarles cómo marchamos y nos pasó en París que no les gustó. Fue raro porque a los australianos los amonestaron, pero nunca les pusieron paleta roja. A nosotros con dos amonestaciones ya subieron la paleta y eso nos limitó. Me fui con un mal sabor de boca y ahora solo queda mejorar para Los Ángeles.

— ¿Y cómo saliste de este mal momento?

Cuando terminaron los Juegos estaba muy mal porque había trabajado muchos para eso, había dejado de lado a mi familia, sacrificio de muchas cosas, había gastado mucho, pero ahora creo que las cosas pasan por algo. Tal vez los siguientes Juegos sean para mí, como se dice ‘no hay mal que por bien no venga’, porque me ha pasado de todo en los Panamericanos 2019, en Tokio, en París. Son muchas cosas que hacen que uno mejore, y así no me voy mal, sino aprendiendo algunas cosas. Hoy ya puedo hablar de los Juegos, porque antes me traía recuerdos y me frustraba más. Ahora pienso que, si he estado cerca, en los siguientes puedo estar mejor.

— Ya inició el calendario de la World Athletic...

Estamos tomando con más calma para dar prioridad a mi recuperación. Estaba acarreando una lesión desde hace mucho tiempo, así que la preparación está siendo un poco más lenta. Mi principal objetivo en sí son el Mundial y los Juegos Bolivarianos para poder empezar bien este ciclo olímpico. En Sudamérica el nivel es muy alto y competir con ellos es como pelear un podio olímpico, ya que fueron el oro y bronce en París. En setiembre viajamos a Japón y en diciembre son los Bolivarianos.

Su carrera Destacado

4° París 2024 - 20 km marcha relevos

1° Dudinska 2024 - 20 km marcha

2° Rio Maior 2024 - 20 km marcha

6° La Coruña 2022- 20 km marcha

7° Santiago 2023 - 20 km marcha

— Tus resultados te convierten en un destacado peruano.

A veces parece que lo principal para todos es una medalla, ¿no? Por eso es bastante molesto porque deberían saber que un cuarto lugar es un resultadazo. Un octavo lugar es bastante luchado a nivel mundial. Esperemos que eso cambie y tener más cultura deportiva y no solo enfocarse en criticar y decir que un cuarto lugar es malo y que lo importante es la medalla. Nosotros nos sacamos la mugre, pero competimos con países que invierten mucho en deporte. Aun así nosotros sacamos esa garra para poder dejar en alto el nombre del Perú.

— Y también que se construya el tan esperado centro de alto rendimiento (CAR) de Junín.

Claro, es importante todo eso porque para nosotros sería bueno que puedan hacer un CAR adecuado para todos los deportes. Nosotros nos vamos a Ecuador, a veces a Portugal. Se necesita un centro que tenga de todo: alimentación adecuada, fisioterapia, crioterapia, hidroterapia, sauna. En algún momento dijeron que iba a pasar, que se iba a construir el CAR Junín, pero quedó en nada. Que se pueda construir no solo sería un beneficio para nosotros, sino traería a otros equipos de nivel mundial. Por ejemplo, a Portugal vemos llegar a equipos de Italia, de la India, de países que saben que van a encontrar todo. Si se da acá, traería bastante economía si se hiciera un CAR bueno. Así que estamos a la espera de eso.

— Es un llamado al IPD, que ahora administra las sedes.

Tener más sedes y CAR a nivel nacional va a ser que esto crezca más, que haya más deportistas que se incentiven a representar al país. A veces uno puede querer o tener las ganas, pero si no tiene un buen centro de entrenamiento, un lugar donde realizarlo, no se da. Así no se va a poder descubrir a los talentos, que sí tenemos a nivel nacional.

— Por ahora tienen el apoyo del Programa Los Ángeles

Es bastante tranquilizante poder tener este apoyo del programa y la ayuda de las empresas privadas. Uno puede esta tranquilo, entrenar tranquilo. Ojalá más deportistas puedan sumarse a eso.

César fue cuarto en marcha relevos en París 2024 junto a Kimberly García: Foto SGC

