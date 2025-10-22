No corrió por 4 años y hoy es la 21° del Mundial en Maratón: la historia de Sheyla Eulogio, la atleta que renunció a la administración por el atletismo

El 23 de febrero de este año corrió su primera Maratón y, seis meses después, ya es vigésima primera atleta del planeta en dicha disciplina, tras su participación en el Mundial de Atletismo en Tokio. Se llama Sheyla Eulogio, tiene 27 años, apenas suma dos maratones en su CV y no corrió durante cuatro años, tras ingresar a Administración de Empresas en la Universidad Nacional de Huancayo. De la casa al centro de estudios, del centro a la casa, sumada a largas horas pegada a una laptop para terminar su carrera profesional, tras una larga conversación con sus padres. “Yo he cumplido con ellos, me sentía con menos presión o más libertad de poder tomar esa decisión de volver a correr”, cuenta Sheyla, mientras prepara las maletas para el viaje de regreso al Perú.

Esta es la historia de la actual mejor exponente en la Maratón Femenina, quien admina a Inés Melchor y renunció a su cargo en el Hospital El Carmen en Huancayo para pensar solo en running.

El inicio en el running

Ella estaba hecha para el atletismo, aunque nunca se dio cuenta de su verdadero talento hasta cumplir la mayoría de edad. Sheyla compite desde los 10 años. A los 11, ya participaba en campeonatos en categorías infantiles de la mano de su profesor de educación física y su papá, y a los 13 tenía su primera participación en el extranjero con los Juegos Escolares en Colombia. Su línea de carrera iba peldaño a peldaño con sudamericanos y mundiales en juveniles hasta que – a los 22, y con la pandemia presente- puso freno de mano: la atleta tomó una larga pausa para dedicarse por completo a los estudios hasta terminar la carrera y trabajar durante más de un año.

“Mi entrenador siempre me dijo: ‘Sheyla, ¿por qué no te das una oportunidad de volver a correr? Inténtalo, nunca has corrido una Media Maratón. Aún estás a tiempo”, recuerda.

El reloj siguió en su camino hasta que, saliendo del trabajo, mientras miraba publicaciones en redes sociales de la participación nacional en los Panamericanos de Santiago, Sheyla sintió una corazonada y el deseo de darse una nueva oportunidad: “En su momento, había sido muy buena atleta en mis categorías juveniles. Entonces, me dije: ‘¿por qué no darme una segunda chance? A mí me gusta correr, siempre me ha gustado, yo creo que se puede vivir del deporte”.

La meta era clara: renunciar, independizarse de sus padres, mudarse a un cuarto en Concepción, a 21 kilómetros de Huancayo y probarse así misma en el atletismo. Con ahorros de un año, Sheyla invirtió en sus primeras zapatillas de entrenamiento, no alcanzaba para las de competencia, pero contaba con toda la confianza de volver a correr y retarse. “Me fui muy decidida, yo sé que la vida te pone muchas trabas y el camino se hace muy duro, yo le dije a mis padres que me iba a probar un año y si no era para mí, volvería a trabajar en el hospital o en cualquier otro lugar en mi carrera”. Y así fue: tres meses y medio después y más de 150 kilómetros recorridos a la semana durante los entrenamientos, Eulogio terminó segunda en un campeonato nacional a su regreso a las pistas.

“Me daba cuenta de que podía más y más, que estaba mejorando rápido. Lo único que necesitaba es tiempo, solo necesitaba más tiempo de entrenamiento. Desde ese momento hasta la Maratón, íbamos previsualizando de acuerdo con nuestras marcas de entrenamiento”, declara la atleta, quien cambia un par de zapatillas al mes, por el desgaste entre trabajos de cerro, pista y pista.

Sheyla Eulogio invita a la Golden Run (10k y Media Maratón) de ASICS para el 19 de octubre. (Foto: ASICS) / ALBIN DURAND

Lo que viene después

Con el tiempo en sus manos, Sheyla disfruta ahora de su presente. Ni la humedad sumada al calor de Tokio detuvieron su paso en el Mundial de Atletismo. “Se ha sufrido, pero también es recompensable porque para eso nos hemos preparado”, confiesa al recordar una lesión que la pudo tener fuera de un certamen igual de fuerte que los Juegos Olímpicos: hace un mes y medio tuvo dos desgarros. “Gracias a Dios me pude recuperar rápido para llegar a esta maratón, no entrené durante más de un mes y medio, así que muy feliz por el resultado”.

Tras un tiempo de 2:33:42, Eulogio no se detiene en su paso en la Maratón. Tiene hambre de más. El próximo mes correrá en Colombia, para noviembre lo hará en México y también busca su clasificación para los Juegos Bolivarianos. “Voy a correr un campeonato nacional en Lima para buscar mi clasificación e iremos armando el calendario del siguiente año”.

¿La meta? Récords nacionales y participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. “Es lo máximo en el deporte, es por lo que yo he regresado, es un sueño poder llegar ahí”. Y, con trabajo en el día a día, lo hará. “Nunca hay que rendirse, hay que seguir luchando y trabajar por nuestros sueños”.

