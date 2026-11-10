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Resumen

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Sheyla Eulogio corre principalmente media maratón y la maratón. (Foto: Facebook Sheyla Eulogio)
Sheyla Eulogio corre principalmente media maratón y la maratón. (Foto: Facebook Sheyla Eulogio)
Por Christian Cruz Valdivia

Cada paso que dio por el Hospital El Carmen en Huancayo no solo le enseñó la realidad peruana, le hizo conocerse más a sí misma. Sheyla Eulogio, atleta de ASICS, estuvo alejada del atletismo duranta cuatro años, pero decidió volver para darse una nueva oportunidad y lo está logrando. Este 2026 batió dos veces el récord nacional de Media Maratón y el fin de semana se impuso en la Maratón Internacional de Los Andes, en su natal Huancayo.

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