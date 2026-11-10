Cada paso que dio por el Hospital El Carmen en Huancayo no solo le enseñó la realidad peruana, le hizo conocerse más a sí misma. Sheyla Eulogio, atleta de ASICS, estuvo alejada del atletismo duranta cuatro años, pero decidió volver para darse una nueva oportunidad y lo está logrando. Este 2026 batió dos veces el récord nacional de Media Maratón y el fin de semana se impuso en la Maratón Internacional de Los Andes, en su natal Huancayo.

“Yo soy de Huancayo y creo que entre las maratonistas creo soy la única huancaína. La Maratón de los Andes es una carrera que me genera muchas emociones”, nos decía previamente, y se consagró con el récord de competencia.

El domingo 8 de noviembre se disputó la Maratón de Los Andes y Sheyla se coronó con un tiempo de 2:35:49.

En setiembre batiste nuevamente el récord nacional de media maratón...

Me mentalicé y lo proyecté. Estaba complicado que vuelva a hacer el récord porque estaba lesionada desde mayo que corrí la maratón de Lima. Para el mundial solo me preparé un mes, entonces no había mucha confianza como para ese reto, pero a pesar de eso me fue muy bien.

¿Cómo te sentiste si llegaste con poco entrenamiento?

Hay muchos factores porque para cada carreta trato de mentalizarme para hacer un buen papel. Si hago un buen entrenamiento, me enfocó más por eso lado, el psicológico, pero al mismo tiempo en el lado físico. El hecho de descansar un mes y medio por la lesión hizo que tenga el cuerpo descansado. Tenía fuerzas durante la competencia y solo tenía que aguantar.

¿El récord sudamericano lo ves cerca?

Soy la tercera sudamericana. El récord sudamericano es de 19.24 de una argentina, yo ahorita tengo 19.42 y estoy muy cerquita. Ahora mi objetivo crece mucho más. Ahora aspiro a poder luchar el récord sudamericano. Siempre compito con esa idea, de mejorar yo misma, de mejorar mi marca, de tener mi mejor versión. Es diferente ir por medalla que ir por marca. Hacer historia creo que está en los récords. Ahora estamos que nos damos a conocer y estamos evolucionando. Influye mucho el tipo de zapatillas, que van actualizándose con más tecnología. Tenemos esa ayuda para ser mejores atletas. Tenemos los relojes, las zapatillas, hay mucha ciencia, hay marcas que nos apoyan. Eso hace que nosotros vayamos con la convicción de buscar récords.

¿Tienes cábalas?

No tanto, solo que para cada competencia que voy, recuerdo a mi abuelito. Por ejemplo, cuando yo me alejé de las competencias. A él le gustaba que yo puedo correr y viajar. Me decía “hija, viaja por el mundo, viaja, viaja y vuelve a correr”. Ahora que volví a correr, en todas mis competencias me encomiendo mucho a él y me ha pasado que, durante la ruta, tengo esa partecita como motivación. Pero algo físico que pueda llevar como cábala, no tengo.

¿Con cuál prueba te sientes más cómoda, la media maratón o la maratón?

La verdad ambas pruebas van de la mano. La media maratón te lleva mucho, te asciende a la maratón. Eso te da buenas sensaciones. Ahora, ya con el récord me voy a enfocar en la maratón para lo que las clasificaciones a los Juegos.

Me siento más cómoda con la media maratón. Siento que la he dominado, la que he llegado a comprender muy bien y la estoy dominando. Es con la que me siento mejor.

¿Qué te genera la maratón?

Es una prueba en la que he ido trabajando. No se puede correr maratones muy seguidas, como la media maratón. El progreso en una maratón se ve se tiempo en tiempo. Solo se pueden correr dos o tres maratones al año. En las maratones me siento cómoda, siento que me he complementado más con la maratón. En la maratón de Lima en mayo me fue bien, me sentí con mucha confianza como para ir a Europa a una carrera más plana, y podría estar corriendo bastante bastante bien.

La Maratón Internacional de Los Andes se corrió el último domingo con Sheyla ganando la prueba en su tierra natal, Huancayo. (Foto: Municipalidad de Huancayo)

¿Ya estás clasificada para Lima 2027?

Estoy en ese camino. En cuanto a la maratón, es por ránking sudamericano que estoy primera y en ránking panamericano estoy en cuarto lugar. Eso me da mucha consideración de estar en los Juegos en la maratón. Pero somos varios atletas que estamos yendo por el mismo objetivo porque la maratón solo lleva dos atletas. Va a ser bastante duro, pero vengo trabajando para eso, con el objetivo claro de clasificar en la maratón porque Lima 2027 es una buena vitrina y ahí se puede haber un cupo para Los Ángeles 2028.

¿Qué te genera Lima 2027?

Es una buena oportunidad, es un buen escenario porque se va a correr en el Perú. Eso te pone en los ojos de todo el país, lo cual también es bueno para nuestra imagen deportiva. Como es un trabajo, nos ayuda muchísimo, nos realza bastante y qué mejor ¿no? Y más incluso si se logra una medalla. Va a ser un evento muy importante para muchos atletas por eso nos estamos preparando para esa clasificación porque los resultados se logran como mucho tiempo de anticipación.

¿No estuviste en Lima 2019... es una revancha?

Personalmente motivada. Es el objetivo a corto plazo que me estoy trazando y estoy enfocada en eso. Sería lo mejor para mí porque llevaría cuatro años desde mi retorno después de mucho tiempo. Llegar a estos Juegos siento que va a ser mucho para mi carrera deportiva y ya de por sí me daría confianza para poder llegar a unos Juegos.

Además… Ganadora de la Golden Run Sheyla Eulogio se quedó con el primer lugar de los 21K del ASICS Golden Run, con un tiempo de 01:14:09. En varones ganó Jhon Achatagua con un tiempo de 01:04:50.

¿Cómo defines la maratón?

Bueno, la maratón es una prueba bastante compleja. Es una prueba como una familia, como una pareja. Tienes que llegar a complementarte bien porque te juega en contra hasta el mínimo error. Tal si te desenfocas semanas antes, en la mente, en los cuidados, hay errores que se pueden cometer en eso, en el descanso, en la alimentación. Es muy compleja, todos los detalles suman y en la ruta puede pasar cualquier cosa. A veces el cuerpo se siente bien en otros no te responde por más que hayas hecho un buen trabajo.

La maratón tiene kilómetros de pico, se podría decir, donde sientes los dolores. Son los puntos más duros, donde tienes que estas mental y físicamente fuerte.

¿La maratón es la prueba donde los peruanos pueden pensar en puestos top sea en un Mundial o en los Juegos Olímpicos?

Sí, siento que es una prueba en la que nos acercamos más, en las que llegamos a los campeonatos mundiales. En los Juegos siempre hemos ido.

¿Qué falta para dar el siguiente pasó?

Con más experiencia y trabajo más específico en cuanto a las condiciones de clima, creo que nos podemos acercar mucho más. Es un trabajo que, si se puede lograr, no lo veo lejos tal vez lograr un top 10, un top 7, que es muy bueno.

Hay muchos chicos ganando diferentes pruebas ¿Cómo lo toman los propios atletas?

Con el pasar del tiempo, los atletas tienen otras aspiraciones, ya no solo se conforman con lo que van logrando. No solo lograr victorias, ahora buscan récords que rompan sus límites. El hecho de que haya más atletas destacando y que no siempre sean los mismos es bueno porque quiere decir que hay más competencia y eso hace que el deporte evoluciones más rápido. La competencia hace que el deporte evoluciones más rápido, que nos superemos cada día.

Sheyla en plena competencia en la Maratón de Los Andes, que se corre en Huancayo. (Foto: Municipalidad de Huancayo)

¿Te alejaste un tiempo del atletismo, cómo ves el deporte ahora?

Ha cambiado mucho. Las oportunidades que había antes eran recontra mínimas. Hoy en día hay más y eso hace que tengamos más realce. Ahora tenemos la oportunidad de poder viajar y competir. Tratan de otorgarnos lo básico para ir a hacer una buena carrera. El atletismo peruano ha mejorado mucho y eso también se basa en los resultados de los atletas. Cuando más resultados tenemos, las autoridades sienten como que la obligación de respaldarnos más. El IPD a mi si me da su respaldo y por ellos he ido a varios eventos, como a Berlín, por ejemplo.

¿Sabiendo de este contexto, por qué decidiste regresar?

Yo ya sabía del contexto deportivo porque he estado muchos años en el alto rendimiento, pero en pruebas más cortas. Soy medallista internacional, he estado en muchos campeonatos y he sido campeona nacional en diferentes categorías juveniles. Entonces ya tenía la idea clara, pero más que nada fue una oportunidad conmigo misma, me estaba dando esa oportunidad teniendo muy claro todo lo que conlleva, tanto del lado bueno como del lado malo, como las lesiones o tal vez el apoyo económico. Tenía muy claro ese panorama.

¿Te dedicaste a estudiar, pero seguías de cerca el deporte?

No. Cuando ingresé a la universidad todavía estaba corriendo. Estudié mi primer año y medio, y entrenaba hasta que pasó lo de la pandemia. Durante cuatro años y medio lo dejé por completo. No hice nada de atletismo, y tampoco quería hacer atletismo. Lo saqué de mi rutina y solo hice mis estudios. Me gradué y empecé a trabajar.

¿No te generaba nada?

No. Sigo grupos, pero no me enfocaba en ver tanto el deporte. Me salían noticias de resultados, pero no me enfocaba en la marca, si habían batido un récord. Me había inclinado más por el vóley y me iba a jugar por el barrio. Pero bueno, decidí volver.

¿Tu trabajo te enseñó algo para el atletismo ahora?

Siento que me ha ayudado mucho. Estudié administración de empresas en la Universidad Nacional del Centro, en Huancayo y trabajé en el Hospital El Carmen, que es de niños, neonatos. Trabajé en el área de logística durante un año. Entré con otras expectativas en cuanto al sector público, y me fue abriendo la mente. Me ayudó en cuanto a la madurez, a ser más tajante con las decisiones que he tomado. Ahora estoy en el deporte siento que volví con mucha más convicción, madurez en mi toma de decisiones cada vez que voy a alguna carrera.

¿Y extrañas esa vida fuera del atletismo?

Siento que en estos cuatro años he hecho muchas cosas que también quería y no había hecho antes. Por ejemplo, viajar sin presiones. Es muy diferente viajar en el deporte porque desde que sales tienes que cuidar en la comida. En ese tiempo podría trasnochar. Pero siento que ahora no extraño eso. Estoy disfrutando, estoy disfrutando y me gusta lo que hago actualmente, lo disfruto y me siento bien.

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