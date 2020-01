No solo el calor irrita a los jugadores en Australia, también el personaje que es Nick Kyrgios en el campo de juego. El tenista australiano clasificó a los octavos de final del Grand Slam de su país donde se vivirá un duelo que ha generado polémica en los últimos años: enfrentará a Rafael Nadal, que la noche del viernes superó a su compatriota Pablo Carreño Busta por 6-1, 6-2, 6-4.

Kyrgios, que venció a Khachanov por 6-2, 7-6, 6-7, 6-7 y 7-6, ha tenido más de un desencuentro con Rafa, y la última vez fue hace apenas tres días, cuando el australiano imitó los gestos del español en su partido ante Giles Simon, luego de que el árbitro le reclamara que estaba sacando muy rápido, sin dar lugar a que su rival se acomode.

“Es evidente que cuando hace esas cosas, en mi opinión, no es bueno, no me gusta. Cuando juega buen tenis y muestra su pasión por el tenis, es un jugador positivo”, dijo Rafa al respecto. Prefiere evitar las polémicas.

El gesto de Rafael Nadal con una recogepelotas en el Abierto de Australia

—Problemas, siempre—

Se han enfrentado siete veces, con cuatro victorias de Nadal y tres de Kyrgios, y en cada uno de esos duelos ha ocurrido algo singular. La más polémica fue en Wimbledon del año pasado, cuando el australiano impactó un pelotazo contra el español cuando estaba en la red.

“¿Cuántos Grand Slams ha ganado, cuánto dinero tiene en su cuenta? Creo que puede recibir una bola en el pecho”, dijo al respecto el polémico tenista.

A todas horas se acuerda Kyrgios de Nadal. #AusOpen pic.twitter.com/1M1DiOrSf8 — David Boti (@davidboti) January 23, 2020

Meses antes, en febrero 2019, ya había tenido un cruce de palabras en Acapulco, luego de que Nick insultase y se burlase del público tras ganarle a Rafa.

“No es que nos tengamos que gustar con Nadal, pero nos respetamos”, ha dicho ahora el australiano sobre lo que pueda pasar este lunes en su enfrentamiento (horario por definir).

Nick Kyrgios y Rafael Nadal en Wimbledon del 2014, su primer enfrentamiento. (Foto: Reuters)