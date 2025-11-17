El Rally Mobil Perú llegó a Trujillo y la carrera estuvo llena de emociones. El Rally de la Primavera se definió por solo segundos con victoria André Martínez.

El reciente ganador de Caminos del Inca se impuso en la quinta fecha del Rally Mobil Perú en un apretado cierre con Alex Heilbrunn con una diferencia de 43 segundos.

André ganó cinco de los ocho especiales para liderar la prueba, en su primera victoria en este campeonato. El piloto del Team Tracusa Racing se mete así en la pelea por el título de la categoría.

André corre con el copiloto argentino Matías Aranguren. (Foto: Rally Mobil)

“Estamos contentos porque ganamos esta carrera, la primera en el Rally Mobil Perú. El progreso viene siendo muy bueno”, aseguró a su llegada a Laredo André Martínez.

El Rally Mobil Perú se definirá el próximo 13 de diciembre, en la Super Copa de las Naciones que se desarrollará en Ronex Park, Lima.

El podio estuvo formado por André Martínez, Alex Heilbrunn y Ronmel Palomino. (Foto: Rally Mobil) / rodrigo de quesada

**

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.