André Martínez Merizalde sobrevivió a serios percances mecánicos del primer día de carrera y ganó brillantemente la segunda etapa, lo que permitió subir al tercer escalón del podio del Rally Mobil Piura 2026, manteniendo así el liderato de la Copa Mobil Perú.

El piloto de Tracusa Racing se trenzó en un duelo espectacular con Alex Heilbrunn, Eduardo y Carlos Castro Yangali, además de los ecuatorianos Juan Guerrero, Abraham Feijoo y Rubén Cuenca; el ritmo mundialista de André Martínez fue arrollador el fin de semana, se llevó 3 de los 4 especiales disputados y consiguió el máximo puntaje del Súper Domingo, los que le entregan el liderato absoluto del Torneo con 91.5 puntos, contra los 83 de Alex Heilbrunn y 53 de Eduardo Castro Yangali.

Otra actuación destacada, fue la victoria de Celestino Garrido en el grupo de Camionetas, el popular TINO montado en una FOTON TUNLAND ganó los dos días de carrera y sigue imbatible este temporada: 4 triunfos en 4 carreras disputadas.

Finalmente el éxito del equipo TRACUSA se selló con la actuación de Jorge Martínez Merizalde, quien fue 5to en el grupo Rally 3 y el mejor piloto Master del Rally Mobil Perú.

Ahora André Martínez se preparará para su tercera participación mundialista Rally Estonia, el mismo que se disputará entre el 17 y 19 de julio del presente año.