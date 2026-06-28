Por Redacción EC

André Martínez Merizalde sobrevivió a serios percances mecánicos del primer día de carrera y ganó brillantemente la segunda etapa, lo que permitió subir al tercer escalón del podio del Rally Mobil Piura 2026, manteniendo así el liderato de la Copa Mobil Perú.

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