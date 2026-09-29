El Rally Caminos del Inca 2026 calienta motores y está próximo a empezar. La competencia se desarrollará del 7 al 18 de octubre de 2026 y celebrará su 54ª edición, además de conmemorar los 60 años desde el inicio de esta tradicional prueba del automovilismo peruano.

Organizado por la Federación Peruana de Automovilismo Deportivo (FEPAD) y el Automóvil Club Peruano (ACP), el evento llevará a los participantes por diferentes escenarios de la costa, sierra y sur del Perú.

El cronograma contempla las principales actividades de la competencia, entre ellas las verificaciones, largadas, jornadas de carrera, días de descanso y la ceremonia de premiación. De esta manera, los aficionados podrán seguir cada una de las etapas del Rally Caminos del Inca 2026, una de las pruebas más tradicionales del automovilismo nacional.

Rutas y cronograma de Actividades 2026

Lunes 5 de Octubre

09:00: Verificaciones administrativas y técnicas (Día 1)

Martes 6 de Octubre

09:00: Verificaciones administrativas y técnicas (Día 2)

Miércoles 7 de Octubre (Partida simbólica)

09:00: Verificaciones extemporáneas.

Verificaciones extemporáneas. 16:00: Ingreso a concentración de Partida Simbólica (Playa Agua Dulce, Chorrillos).

Ingreso a concentración de Partida Simbólica (Playa Agua Dulce, Chorrillos). 19:00: Desarrollo de Partida Simbólica.

Jueves 8 de Octubre (Súper Prime - Cartódromo de La Chutana)

08:00: Reconocimiento de pista a pie.

Reconocimiento de pista a pie. 10:30: Reunión de Pilotos.

Reunión de Pilotos. 11:00: Desarrollo del Súper Prime.

Viernes 9 de Octubre

12:00: Publicación del orden de partida de la Etapa 1.

Sábado 10 de Octubre (Etapa 1: Lima - Huancayo)

09:00: Largada del primer vehículo - Etapa 1: Lima (Canta) – Huancayo.

Domingo 11 de Octubre (Día de descanso - Huancayo)

06:00: Ingreso de equipos al Parque Asistencia.

Ingreso de equipos al Parque Asistencia. 07:00: Apertura de Parque Cerrado.

Apertura de Parque Cerrado. 12:00: Conferencia de prensa para ganadores de la Etapa 1.

Conferencia de prensa para ganadores de la Etapa 1. 20:00: Cierre de Parque Cerrado.

Cierre de Parque Cerrado. 21:00: Publicación del orden de partida Etapa 2.

Lunes 12 (Etapa 2: Huancayo - Ayacucho)

07:00: Apertura de Parque

Apertura de Parque 09:00: Largada del 1er vehículo

Martes 13 de Octubre (Día de descanso - Ayacucho)

06:00: Ingreso de equipos al Parque de Asistencia

Ingreso de equipos al Parque de Asistencia 07:00: Apertura de Parque Cerrado

Apertura de Parque Cerrado 12:00: Conferencia de prensa para ganadores de la Etapa 2.

Conferencia de prensa para ganadores de la Etapa 2. 20:00: Cierre de Parque Cerrado.

Cierre de Parque Cerrado. 21:00: Publicación del orden de partida Etapa 3.

Miércoles 14 de Octubre (Etapa 3: Ayacucho - Andahuaylas)

07:00: Apertura de Parque.

Apertura de Parque. 09:00: Largada del 1er vehículo.

Largada del 1er vehículo. 17:00: Elección del orden de partida (5 primeros puestos).

Elección del orden de partida (5 primeros puestos). 21:00: Publicación del orden de partida Etapa 4.

Jueves 15 de Octubre (Etapa 4: Andahuaylas - Abancay - Cusco)

07:00: Apertura de Parque Cerrado.

Apertura de Parque Cerrado. 08:00: Largada del 1er vehículo.

Viernes 16 de Octubre (Día de descanso - Cusco)

06:00: Ingreso de equipos al Parque de Asistencia.

Ingreso de equipos al Parque de Asistencia. 07:00: Apertura de Parque Cerrado.

Apertura de Parque Cerrado. 12:00: Conferencia de prensa para ganadores de la Etapa 4.

Conferencia de prensa para ganadores de la Etapa 4. 20:00: Cierre de Parque Cerrado.

Cierre de Parque Cerrado. 21:00: Publicación del orden de partida Etapa 5.

Sábado 17 de OCtubre (Etapa 5: Cusco - Puno)

06:00: Apertura de Parque Cerrado.

Apertura de Parque Cerrado. 07:00: Largada del 1er vehículo.

Largada del 1er vehículo. 18:00: Elección del orden de partida (5 primeros puestos).

Elección del orden de partida (5 primeros puestos). 21:00: Publicación del orden de partida Etapa 6.

Domingo 18 de Octubre (Etapa 5: Puno - Arequipa)

09:00: Largada del 1er vehículo.

Largada del 1er vehículo. 14:00: Revisión técnica final (solo tripulaciones notificadas).

Revisión técnica final (solo tripulaciones notificadas). 17:00: Ceremonia de podio y premiación.

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