Caminos del Inca 2026: fechas, ruta, cronograma y todo lo que debes saber del rally peruano. (Foto: ACP)
Caminos del Inca 2026: fechas, ruta, cronograma y todo lo que debes saber del rally peruano. (Foto: ACP)
Por Redacción EC

El Rally Caminos del Inca 2026 calienta motores y está próximo a empezar. La competencia se desarrollará del 7 al 18 de octubre de 2026 y celebrará su 54ª edición, además de conmemorar los 60 años desde el inicio de esta tradicional prueba del automovilismo peruano.

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