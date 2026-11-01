Fierros, motores y reloj. Así se puede definir el cierre perfecto que tuvo Caminos del Inca 2026. Se coronó a Eduardo Castro Yangali como el ganador -solo 36 segundos por delante de André Martínez- pero el show en todas las ciudades lo puso el Team Gazoo Racing de Toyota

Los stand del equipo de Toyota deslumbraron en Huancayo, Ayacucho, Cusco y Arequipa. Pilotos, periodistas, influencers y curiosos llegaron hasta la meta para ver cómo Toyota pisó con autoridad el territorio. El equipo de El Comercio presente en Arequipa conversó con los representantes de Toyota del Perú, Aldo Kobayashi, gerente ejecutivo de la División Comercial, y Joel Castillo, gerente de Márketing, para conocer la estrategia detrás de la apuesta de la marca por la competencia.

Desde la emoción de estar ahora viendo los carros desfilar aún, ¿esta es la postal que imaginaban cuando pensaban en este proyecto?

Aldo: Sinceramente no pensamos que fuera algo tan grande. La verdad que nos agrada mucho de que se diga tan fuerte el tema del amor a los fierros, a los vehículos, a las carreras. En Toyota, justamente, tenemos esto que es Gazoo Racing, la línea deportiva que le da mucha pasión a lo que es la marca. Bueno, con nuestros pilotos también brindando lo que es la tecnología, la calidad, lo que es pasión y carrera en Toyota.

Joel: Para nosotros es realmente una gran alegría estar acá con tanta gente. Realmente, el año pasado fue en la plaza, hubo mucha gente, pero muchos también se quedaron fuera. Acá (Riverside Park Sachaca, Arequipa) creo que el espacio está mucho más acondicionado para disfrutar.

Aldo Kobayashi, gerente ejecutivo y Joel Castillo gerente de Márketing, ambos de Toyota del Perú.

Tenemos casa llena, ¿no?

Joel: Sí, sí. La gente ha venido masivamente. Están esperando a ver a los pilotos. Es una fiesta, realmente. Lo que nosotros predicamos es la conexión que tienen los vehículos con las personas y somos una de las pocas marcas que sí han apostando por lo que son las carreras, y el desarrollo y usar esto como una plataforma para seguir mejorando nuestra tecnología. Porque, finalmente, eso es para nosotros un laboratorio donde vamos probando, vamos innovando. Estamos, por ejemplo, en las carreras de Le Mans o de alta duración probando tecnología hidrógeno, tecnología híbrida, que luego eso se lleva a las calles. Entonces, eso es un poco el objetivo que nosotros tenemos. Y localmente, bueno, disfrutar de la pasión que vive acá toda la gente.

Conocemos de imágenes, de videos, los proyectos que lidera Gazoo Racing, pero ¿cómo podrían explicar en qué se inspiran aquí en el Perú?

Aldo: En lo que se inspira es, básicamente, lo que estamos viviendo hoy día: el amor a los vehículos, el amor a los fierros. Se inspira mucho en lo que también el cliente espera por la marca. Tal como ha mencionado Joel, Gazoo Racing aparte de ser la línea deportiva de Toyota y de transmitir pasión, es un laboratorio. Entonces, todas las nuevas tecnologías que se van implementando en los vehículos que manejamos en el día a día, poco a poco se van implementando, justamente, en nuestros vehículos. De tal manera que la tecnología híbrida, próximamente, la tecnología hidrógeno es lo que nosotros queremos probar en Gazoo Racing. Estar seguros de que la tecnología funciona y luego transmitir toda esa pasión y toda esa tecnología en el día a día.

Joel: Sí, y además localmente Toyota es una marca que tiene ya casi 60 años. El otro año cumplimos 60 años. Es una marca que, prácticamente, es parte de la identidad peruana. Hemos pasado buenas, hemos pasado malas, es un símbolo de peruanidad y la gente valora mucho eso, que la marca esté cerca, en las actividades donde realmente las personas quieren estar y nosotros buscamos que todos disfruten el auto. Más allá de la compra, el post-venta y de todo el soporte que les damos a nivel nacional, con la red más grande a nivel nacional, también disfrutar, ¿no? Viajar, usar el vehículo, sentarte desde las 6 de la mañana en una colina para ver una curva. Eso también es parte de disfrutar el auto.

El Mono Orlandini comentó que esta prueba tiene muchos significados, pero uno particular, que es la que pasa por la puerta de las casas de todo el país. Y que te sorprende cada temporada con ese ruido y con ese polvo, pero además con esa ilusión que arrastras desde la temporada anterior. ¿Ustedes comparten esa idea?

Joel: Sí, totalmente. Hay feriados en algunas localidades. No sé si se han dado cuenta, pero en la ruta hay niños que apuntan las ubicaciones de los autos. Luego eso genera una comunidad interesante. Es un evento que pasa pues, como tú dices, en la puerta de la casa de las personas. Es realmente impresionante ver cómo eso mueve tanto a la gente localmente

Aldo: Efectivamente. Conversábamos, también, antes de venir que es un evento único, la verdad. Creo que en el mundo no hay una carrera que empieces a nivel del mar y te vas a tres mil o 4 mil metros sobre el nivel del mar. Al final, claro, es una prueba dura, es una prueba en el cual se muestran los buenos pilotos, los buenos carros y yo creo que con Toyota y Gazoo Racing lo estamos demostrando.

Así trabaja el equipo de Toyota Gazoo Racing para la puesta a punto de los GR Yaris. (Foto: Rodrigo de Quesada)

-¿Cómo podemos mirar, esperar de la mano con El Comercio lo que puede ser Caminos del Inca y toda la temporada 2027 con Gazoo Racing?

Aldo: Caminos del Inca es el evento más importante dentro de Perú, uno de los más importantes o sino el más importante de nuestra región. Con El Comercio, con la comunicación, yo creo que poco a poco está siendo mucho más masivo todo esto. La gente está entendiendo todo este tema de la pasión de los fierros y es grato ver, realmente, toda esta gente que está acá disfrutando de todo este evento, pasando un buen momento, que es lo que al final es lo que se quiere.

Joel: Sí, complementando. Yo creo que es parte del rol de cada uno. Nosotros aportamos con poner activaciones, poner los vehículos, hacer armar un equipo que jale la atención de la gente y también ahí ustedes aportan mucho en difundir. Como tú dices acá es una fiesta. En Lima, tal vez, no se conoce mucho, pero en el sur esto es gigante y es algo que es digno de que todo el mundo, en el Perú, lo conozca.

-Entonces, nos vemos el próximo año para seguir contando historias de Caminos del Inca.

Aldo: De todas maneras, nos vemos.

Joel: Sí, sí, de todas maneras. Nosotros estamos apuntando a nivel global, regional y local muy fuerte en lo que es carreras de autos.

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