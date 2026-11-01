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Resumen

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Aldo Kobayashi, gerente ejecutivo y Joel Castillo gerente de Márketing, ambos de Toyota del Perú.
Aldo Kobayashi, gerente ejecutivo y Joel Castillo gerente de Márketing, ambos de Toyota del Perú.
Por Miguel Villegas

Si Caminos del Inca recorre las venas del Perú profundo, este 2026 la ciudad de Arequipa se convirtió en el corazón del evento de automovilismo más importante del país. El Riverside Park de Sachaca fue bañado de un inclemente sol y las colas para el ingreso fueron interminables.

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