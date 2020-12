Sergio Pérez (Racing Point) ganó el Gran Premio de Sakhir, el penúltimo del Mundial de Fórmula Uno, de nuevo en Baréin, donde consiguió su primera victoria en la categoría reina. Esta fue una carrera más que emotiva, debido a que el mexicano le dedicó su victoria a su hijo, ‘Chequito’, así lo reveló al final de la carrera.

Luego de pasar la línea de meta y observar la bandera a cuadros flameando, el ‘Checo’ mencionó a su pequeño y le pidió a su equipo que se encarguen que esté viéndolo en ese momento.

“Luis, asegúrate que Checo (su hijo) esté viendo la carrera”, dijo el piloto.

Tras la carrera, en conversación con la prensa, Pérez dijo: “En las últimas vueltas sólo pensaba que me esté viendo mi hijo que me esté viendo mi hijo, que me vea y recuerde un momento único en mi carrera, tardé 10 años en llegar ahí”.

‘Checo’ firmó su décimo podio en F1 al ganar por delante del francés Esteban Ocon (Renault) -que festejó su primer ‘cajón’- y de su compañero en Racing Point, el canadiense Lance Stroll, que acabó la carrera en tercera posición. De esta manera, Pérez logró la primera victoria para México desde que Pedro Rodríguez en el Gran Premio de Bélgica de 1970, hace cincuenta años.