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Resumen

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Con Nicolás Fuchs, Luis Alayza y Luis Mendoza: Conoce al Team Toyota Gazzo Racing para Caminos del Inca 2026. (Foto: Toyota)
Con Nicolás Fuchs, Luis Alayza y Luis Mendoza: Conoce al Team Toyota Gazzo Racing para Caminos del Inca 2026. (Foto: Toyota)
Por Miguel Villegas

El Team Toyota Gazzo Racing ya encendió los motores para recorrer el tradicional Rally Caminos del Inca 2026, la exigente prueba del automovilismo peruano que se disputará entre el 7 y 18 de octubre con partida en Lima y llegada en Arequipa.

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