El Team Toyota Gazzo Racing ya encendió los motores para recorrer el tradicional Rally Caminos del Inca 2026, la exigente prueba del automovilismo peruano que se disputará entre el 7 y 18 de octubre con partida en Lima y llegada en Arequipa.

Toyota viene apoyando el deporte automotor desde hace varios años y esta vez redobla su presencia con el Team Toyota Gazzo Racing, formado por Nicolás Fuchs, Luis Alayza y Luis Mendoza, pilotos con experiencia que competirán en Caminos del Inca en el GR Yaris.

Los tres pilotos enfrentarán las complicadas rutas que plantea la mítica prueba del calendario deportivo peruano. Nicolás Fuchs, ganador de tres ediciones, regresa a la competencia luego de dos años y está dispuesto a ser protagonista.

Por su parte, Luis Alayza ya sabe lo que es ganar la prueba con un Toyota, como en el 2019 cuando se impuso en la general. Mientras que, Luis Mendoza Jr., seis veces campeón nacional de drifting, ya sabe lo que es correr Caminos, pero en camionetas. Esta será su tercera participación como piloto, luego de acompañar a su padre, el recordado Lucho Mendoza, en múltiples ediciones.

Con experiencia y talento, el Team Toyota Racing presentó a sus tres pilotos para competir en la tradicional prueba del automovilismo nacional.

Experiencia y habilidad: pilares del Team Toyota Gazzo

El Team Toyota Gazzo Racing combina experiencia, trayectoria y talento en el rally nacional, algo que busca potenciar la marca, que en el Perú cambio de denominación; de Toyota Gazoo Racing (TGR) a Gazoo Racing (GR). “Volvemos a Gazoo Racing para recuperar la esencia con la que nació el proyecto: utilizar el automovilismo como un espacio para competir, aprender y trasladar estos aprendizajes para desarrollar vehículos cada vez mejores y formar talento”, afirmó Joel Castillo, gerente de Marketing de Toyota del Perú.

Luego, agregó: “En el Perú, queremos que ese espíritu se refleje en cada desafío que asumimos, y Caminos del Inca, junto con nuestro equipo de pilotos y nuevos vehículos, será una oportunidad para ponerlo nuevamente en práctica”.

A bordo del GR Yaris, los pilotos saldrán a dar espectáculo y a conquistar las rutas de Caminos del Inca que desde el lunes 5 de octubre tiene las verificaciones, el miércoles 7 se vivirá la partida simbólica, al día siguiente el Super Prime y parte el sábado 10.

“Dejamos de correr un tiempo, pero ahora venimos preparados para esto. Estamos de vuelta en mi carrera”, aseguró Nicolás Fuchs, ganador de las ediciones del 2009, 2012 y 2023, además de tener en su palmarés el título de Campeón Mundial de Grupo Producción del Rally Mundial, en el 2013.

“No es una competencia más para mí, es el lugar donde aprendí todo lo que sé de este deporte. La historia que empezó mi padre hace muchos años, hoy yo la puedo continuar”, destacó Lucho Alayza, quien inició su historia en Caminos del Inca al ganar como copiloto de su padre en el 2004.

“De campeones de drift a piloto de rally. Caminos del Inca me puso al frente de un camino que nunca había visto, donde no se sabe lo que puede pasar a la vuelta”, asegura Luis Mendoza Jr, joven piloto pero ya con mucha experiencia en el automovilismo peruano.

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