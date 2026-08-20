Red Bull aseguró a su principal figura para los próximos años. Max Verstappen continuará ligado a la escudería hasta 2030, luego de llegar a un acuerdo para extender su contrato y poner fin a las versiones que apuntaban a una posible salida del equipo o incluso a un alejamiento de la Fórmula 1.

La decisión se conoció en la previa del GP de los Países Bajos, una cita especial para Verstappen por disputarse en Zandvoort, frente a su público. El neerlandés llega a esta carrera con la tranquilidad de haber definido su futuro y con la intención de seguir compitiendo con el equipo que lo acompañó durante la mayor parte de su trayectoria en la máxima categoría.

El futuro del tetracampeón mundial había sido uno de los grandes temas durante los últimos meses. Las especulaciones sobre un posible cambio de escudería aumentaron a raíz de sus declaraciones sobre el rumbo que estaba tomando la categoría y los nuevos reglamentos. Finalmente, Verstappen optó por mantener su relación con Red Bull.

Max Verstappen seguirá en Red Bull hasta 2030: “Siempre quise terminar mi carrera aquí”. (Foto: F1)

“Siempre quise terminar mi carrera en este equipo”, había señalado el piloto neerlandés, reflejando la importancia que tiene Red Bull en su carrera profesional. Desde su ascenso al equipo principal, Verstappen consiguió cuatro campeonatos mundiales y se convirtió en el principal referente de la escudería.

La renovación supone también una apuesta de Red Bull por mantener estabilidad de cara a los próximos años, especialmente ante los importantes cambios técnicos que afrontará la Fórmula 1. Con Verstappen como pieza central, el equipo austríaco buscará recuperar el protagonismo y volver a luchar por los títulos en una nueva era de la categoría.

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