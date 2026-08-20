Max Verstappen seguirá en Red Bull hasta 2030: “Siempre quise terminar mi carrera aquí”. | Crédito: @redbullracing / @Max33Verstappen / X
Max Verstappen seguirá en Red Bull hasta 2030: “Siempre quise terminar mi carrera aquí”. | Crédito: @redbullracing / @Max33Verstappen / X
Por Redacción EC

Red Bull aseguró a su principal figura para los próximos años. Max Verstappen continuará ligado a la escudería hasta 2030, luego de llegar a un acuerdo para extender su contrato y poner fin a las versiones que apuntaban a una posible salida del equipo o incluso a un alejamiento de la Fórmula 1.

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