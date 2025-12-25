Cada vez se habla más de la posible ventaja que han tomado los motores Mercedes y Red Bull Powertrains hacia la temporada 2026 de la Fórmula 1. Hasta ahora, se conoce que ciertos cambios técnicos en los motores pueden beneficiarlos.

Si ambas marcas logran que sus unidades térmicas, de más de 500 CV de potencia, puedan alcanzar una compresión en orden de marcha de 18:1 en lugar del máximo permitido en temperatura ambiente, que es 16:1, entonces no habrá manera de que esto sea determinado con verificaciones que actualmente se manejan en el reglamento técnico de la F1.

Si ambos propulsores cumplen con la relación de 16:1 en las comprobaciones estáticas a temperatura ambiente, eso es lo que tiene que ver con el artículo C5. 4.3 del reglamento técnico.

Otros rivales como Honda, Audi o Ferrari podrían apelar a este artículo genérico del reglamento técnico que establece que: “Los coches de Fórmula 1 deben, en todo momento durante el evento, cumplir plenamente las normas esatablecidas en el reglamento técnico”.

De esta forma, estarían argumentando que todos los motores deben cumplir ese nivel de compresión durante toda acción en pista, es decir, con el mismo 16:1, aunque esto aumente el nivel de calor con el que logran ventaja Mereces y Red Bull Powertrains.