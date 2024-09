Mohammed ben Sulayem es el hombre más importante del automovilismo de nuestro planeta. Y es que desde diciembre del 2021 es el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), ente rector de las principales competiciones del deporte motor en el planeta, pero que también regula organizaciones en el mundo para brindar una movilidad segura, sostenible, asequible y accesible. El aclamado expiloto de rallyes, catorce veces campeón en Medio Oriente con Toyota y Ford entre los ochenta e inicios del 2000, que también conquistó el Rally de Turquía, Cataluña y Argentina, estuvo en Lima participando en el Congreso Americano de la FIA, que recibió a 31 clubes deportivos y de movilidad de nuestro continente, entre ellos el Touring Automóvil Club del Perú, que celebra este año 100 años de vida institucional.

En medio de una serie de actividades relacionadas a la seguridad vial y automovilismo deportivo, con la idea de desarrollar mejor estos aspectos en los diversos países participantes, el directivo emiratí de 62 años conversó en exclusiva con Deporte Total sobre la categoría reina del automovilismo, la Fórmula 1, que prepara un cambio de reglas a partir de la temporada 2026, y sobre la falta de cuota femenina en el Gran Circo. Ben Sulayem dio a conocer un plan para ver muy pronto a las mujeres frente a un monoplaza en los Grandes Premios. El líder de la FIA no solo nos da detalles de más consultas respecto a la F1, sino también habla de la presencia del World Rally Championship (WRC) en Sudamérica, del World Rally Raid Championship que tiene el Rally Dakar como una de sus fechas en su calendario, de la seguridad vial y de la sostenibilidad.

¿Por qué decidió realizar el Congreso Americano de la FIA en nuestro país?

Miramos el lado histórico. Como dicen, Lima es la Ciudad de los Reyes y con todos sus lugares históricos que hay en ella y en otras partes del país, pues nadie puede negar la cultura e historia del Perú. Así que lo miramos, en principio, de esta manera y cuando se presentó la opción de tener el Congreso Americano nos aseguramos de apoyar a nuestro club, al Touring Club del Perú y por supuesto al deporte y la movilidad. Me aseguré de que la FIA respalda el evento y que ayudemos a recibir a todos los clubes invitados de América. Me han recibido de gran forma, con una buena hospitalidad.

Precisamente el Touring Club del Perú cumple 100 años y eres un invitado de lujo en su centenario…

Y también celebramos los 120 años de la FIA. El Perú celebra los 100 años de turismo, deporte y movilidad. Es todo junto. Hay muchas actividades que podemos hacer aquí y no se lo podía perder ningún miembro de la FIA. Ya sabes, cuando vienes a América, hablando del Norte, Centro, Sur y Caribe, hay muchas actividades de deportes de motor y también de movilidad por desarrollar. Mira acá, en América, tenemos seis fechas de la Fórmula 1 y luego también está Chile con la WRC (World Rally Championship) y el próximo año llegará a Paraguay. Así que tienes la Fórmula E, todas las carreras mencionadas y también la seguridad, los desafíos de medioambiente que van de la mano con nuestra movilidad y el deporte. Como siempre digo, no somos parte del problema, somos parte de la solución con la sostenibilidad.

21 DE AGOSTO DEL 2024 Mohammed Ahmed ben Sulayem (Dubái, 12 de noviembre de 1961) es un dirigente de automovilismo y expiloto de rally emiratí. Desde 2021 es presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). En su carrera como piloto, Ben Sulayem dominó el Campeonato de Oriente Medio de Rally durante dos décadas, obteniendo 14 títulos en la clase principal entre 1986 y 1991 con Toyota, y luego en 1994 y desde 1996 hasta 2002 con Ford. Logró más de 60 victorias en la disciplina, incluyendo 15 en el Rally de Dubái, 12 en el Rally de Jordania, nueve en el Rally de Catar, seis en el Rally de Omán y cinco en el Rally de Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, consiguió victorias de clase en el Rally del Bósforo 1991, el Rally Cataluña 1992 y el Rally de Argentina 1993. Ben Sulayem se ha desempeñado como dirigente de automovilismo, alcanzando los cargos de vicepresidente de la Federación Internacional del Automóvil y presidente del Automóvil y Touring Club de Emiratos Árabes Unidos. Bajo su gestión, los Emiratos Árabes Unidos ha albergado el Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1 y el Abu Dhabi Desert Challenge. En diciembre de 2021 Ben Sulayem fue nombrado presidente de la FIA, en sustitución de Jean Todt FOTOS RICHARD HIRANO / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

Y también está la seguridad vial…

Claro. Entonces, la FIA cuenta con un gran número de integrantes, tenemos más de 80 millones de miembros en nuestros clubes. Desempeñamos un papel importante en el deporte y la movilidad. Y como dije, Perú es muy importante al albergar el congreso y es bueno que el equilibrio este año lo tengamos en este lado de América. En el 2023 lo tuvimos en Guatemala, el año que viene se verá otra rotación.

Es valioso reunir y tener a todas estas personas de Canadá, Estados Unidos, el Caribe o Centroamérica y conversar, discutir cuáles son los desafíos que tenemos para el futuro, ya sea en deporte o en movilidad, de cómo hacer crecer el deporte motor. En mi presentación para ser presidente estaba muy claro que necesitábamos hacer crecer el automovilismo, muj. Fui elegido (presidente) en base a ese manifiesto y es el momento de cumplir. Créanme, es factible. Pero, por supuesto, también la FIA debe estar sana. Por ello, empoderamos a todos los países con nuestro ADN, a las federaciones y también a los clubes. Con este congreso también empoderamos a la región.

El gran problema del automovilismo es que es caro. ¿Cuál es el plan de la FIA para que el aspecto dinero no afecte en el desarrollo de este deporte?

Claro. Es muy caro. En mi manifiesto indiqué nuestro objetivo de hacer crecer el deporte motor, pero no lo puedes hacer si no tienes la base, que para nosotros es el crosscar y karting. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién puede permitirse invertir 300.000 euros para su hijo o hija de 8 a 10 años durante una sola temporada? Es imposible. Así que dije ya basta. El crosscar va a los rallyes y el karting va a todos los circuitos. Así que continuamos y dijimos “somos dueños del plan y del reglamento”. Entonces, le damos a Sudamérica, le damos a Perú, Brasil, Argentina, Asia y África, el plano y el reglamento de seguridad. Lo sigues, haces tu propio karting, haces tu propio crosscar. Bajamos el precio en casi un 70% o un 65% y ahora es alcanzable. Puedes elegir el motor que quieras, simplemente sigue la seguridad. Usas tu propio material, promueves tu propio trabajo y traes a tu propio ingeniero, vas y corres rallyes en un auto para el junior o senior. Y en el karting pasa lo mismo. Por eso es que es más accesible que antes.

¿Cuánto tiempo se tardaron para desarrollar este plan?

Tomó dos años, pero nosotros, la FIA, tenemos una federación muy compleja. Me encanta la FIA, somos muy dinámicos, pero muy complejos. Cuando se trata de legalidad, también debemos seguir algunos consejos de los especialistas. Hay que tener mucho cuidado y mucha paciencia, pero también hay que presionar. Y yo no puedo simplemente quedarme y no hacer nada. De ninguna manera. Esto nunca sucederá en mi mandato. La razón por la que lo entiendo es que soy un expiloto de rally. Estuve 20 años como piloto, catorce veces me proclamé campeón en Medio Oriente. Y además, fui presidente de mi federación. Entonces, pienso como los miembros de la FIA. Por eso estoy más conectado con ellos que con cualquier otro.

¿Cómo trabaja la FIA para garantizar que el mundo tenga una movilidad segura y sostenible, también eléctrica?

Para mí no se trata sólo de electricidad, sino de alcanzar nuestras metas. Puedes alcanzarlo con combustible sostenible, puedes lograrlo con vehículos eléctricos, puedes conseguirlo con híbridos. ¿Cómo alcanzamos nuestros desafíos? Ahora lo haremos con nuestra unidad de potencia para la Fórmula 1 del 2026. No fue fácil, pero trabajamos de la mano con los equipos. Por supuesto, no todos estaban contentos al principio. Nuestro objetivo es tener un híbrido, un monoplaza más pequeño y lo estamos consiguiendo. ¿Qué significa? Que sea más seguro para los pilotos. En realidad, se está yendo de las manos cuando el vehículo es más grande. Sin embargo, el uso de combustible ahora es menor gracias al híbrido. Estamos hablando de un motor mejor y más eficiente que tenemos en la F1.

El presidente de la FIA busca ampliar la parrilla de competidores de la categoría reina del automovilismo, la Fórmula 1.

¿En este nuevo reglamento también tendremos novedades en la aerodinámica?

Sí. Se está desempeñando un gran trabajo en cuanto a la aerodinámica. Por lo tanto, nuestro objetivo es un 70% más eficiente. Pero sabes, no se trata solo de la Fórmula 1. Se trata de todas las disciplinas que tenemos con nuestro campeonato, otras divisiones. En segundo lugar también está la logística que se lleva a cabo. Mira tengo un plan y me gustaría imponerlo. Sin embargo, es muy difícil porque siempre habrá una resistencia de parte de personas que no quieren tener una restricción, pero, ¿quién puede cuestionar que necesitamos un medio ambiente sostenible? Necesitamos disciplinas sostenibles en lo que respecta al deporte motor. ¿Qué pasa con los coches de apoyo que acompañan? Todos los equipos deberán disponer de combustible sostenible y ahora está disponible. Mi sueño también es tener a la FIA como centro para certificar el combustible.

¿Se pueden ver más equipos en la Fórmula 1?

Sí. Quiero decir, abrimos expresiones de interés (para equipos que quieran sumarse a la F1). Yo sigo las reglas. ¿Qué hicimos mal? Nada, seguimos el reglamento, donde se especifica, en nuestro contrato, que la FIA es dueña del campeonato. Lo alquilamos a Liberty Media y se nos permite tener 12 equipos, pero cuando abrimos el proceso de licitación los grandes equipos (actuales) se nos acercaron (rechazaron un aumento de escuderías) y por ley no podemos decir que no, cerrar la puerta porque sí podemos tener dos equipos más en la parrilla. Entonces, en mayo del 2022, se acercaron a mí. Y luego, cuando abrimos el proceso, se hizo primero con (Mario) Andretti (equipo con Cadillac), pero luego entraron Hitech y otras personas. Pero era Andretti. ¿Por qué? No favorecemos a ningún equipo. Favorecemos a los equipos creíbles, a los que contribuyan con el negocio de la Fórmula 1 y al deporte. Uno de ellos es un OEM (fabricantes de equipamiento original). Necesitamos más OEM. En segundo lugar, estás hablando de uno de los países que más fabricantes tiene, y ese es Estados Unidos. A eso súmale la unidad de potencia. Así que cumplimos todos los requisitos.

¿Por qué no podemos ver hasta ahora una mujer en la Fórmula 1?

Es un buen punto. Verás, tenemos una pirámide. Digamos que no empecemos por lo básico que es el karting. Pasamos de la F4 a la F3. Luego a la F2 y finalmente, a la F1. Ahora, tenemos que aceptarnos, primero que nada, que los hombres somos diferentes en fuerza. Pero como presidente de la FIA, debemos romper todas las barreras y dar oportunidades a las mujeres para llegar a la F1. ¿Cómo? ¿Dónde está el problema? En la F4 no la hay, pero luego, cuando en la F3 o F2 te encuentras con el problema de la dirección asistida. Entonces, debemos ponérselo más fácil. Fabricar un vehículo adecuado, con una dirección más fácil. Todo tiene que ver con las geometrías de la suspensión delantera para hacerlo más fácil.

¿Y hay una fecha para ver un bólido con esa dirección?

Estamos trabajando de la mano con nuestros técnicos y también con el promotor para asegurarnos de quitar todos los obstáculos que impiden a las mujeres llegar a la Fórmula 1.

¿Argentina puede volver a tener una fecha del Mundial de Rally?

Sí. Hace tres meses hubo un cambio en la administración del Automóvil Club Argentino, un club histórico, muy antiguo. Yo corrí ah. Estuve ahí en el World Rally Championship, dos veces en tiempos del expresidente Carlos Menem. Mi compañero fue Carlos Menem Jr. Él era mi copiloto en mi equipo. Así que conozco Argentina con la Fórmula 1, con los campeones, con el WRC. La historia del automovilismo argentino nadie lo puede negar, es una historia muy rica.

¿Hay alguna fecha tentativa?

Por ahora estamos trabajando mano a mano con el Automóvil Club Argentino. Tuve una buena reunión con el presidente del Automóvil Club Argentino (César Carman III) y también con el de Brasil para que puedan trabajar juntos en campeonatos y promocionar eventos locales, nacionales, porque ahí es donde todo comienza. Argentina no es nueva en el automovilismo y tenemos que apoyarlo.

Chile y Paraguay sí están en el calendario 2025…

Sí. Chile ya está en la WRC. Tuve reuniones con Mauricio (Melo, presidente de la Federación Chilena de Automovilismo Deportivo). Y luego, en cuanto a Paraguay, tuve una buena reunión con el presidente del país, el sr. Santiago (Peña) cuando estuvo en Abu Dabi el año pasado y presionamos para tener una fecha del WRC para el 2025. También tenemos que ser justos y buscamos lograr el equilibrio en lo que respecta al deporte motor. No todos los campeonatos deberían realizarse en un solo continente. Estamos hablando de campeonatos del mundo.

¿Te han hablado del rally Caminos del Inca que se corre en nuestro país?

Sí.Hace mucho que se corre aquí. Es muy famoso, lo sé. Tampoco olviden que Perú tuvo un Rally Dakar años atrás y la prueba se mudó por una razón, ahora están en Medio Oriente. Estuvo en África, luego estuvo por acá y ahora tiene nueva sede. Como dije, el Perú no es nuevo en el deporte motor, pero este rally, Caminos del Inca, es un rally muy famoso.

Max Verstappen y Red Bull siguen dominando la Fórmula 1, ¿cómo ves la temporada 2024?

Red Bull tiene éxito, pero ahora sienten la presión de los demás. Recuerdo cuando estaban ganando, digamos, en los últimos años. Muchos decían ¿cómo podemos detenerlos? No se puede castigar el éxito. Ahora, ¿se frena también con la evolución de la tecnología? No. Si estás en la cima, la gente tiene que venir a ti. No es necesario que bajes. Y siento que McLaren ahora está muy, muy cerca. Mercedes y Ferrari están cerca. Quiero decir, cuando ves la clasificación, realmente ya no sabes quién va a estar en la cabeza (en los primeros lugares) de una carrera. Entonces, la competencia está ahí ahora.

La FIA ha potenciado su Mundial de Rally Raid en estos dos últimos años…

En el 2022 nació el campeonato W2RC (World Rally Raid Championship) y el Rally Dakar, en Abu Dabi, es la primera fecha. Todas las fechas tienen los mismos puntos. Luego está Marruecos y lo estamos ampliando (más competencias en el calendario). Los fabricantes se han dado cuenta de que no solo son populares las berlinas, sino también los 4x4. Por eso teníamos a Audi con vehículos eléctricos. Se fueron (del Mundial), pero todavía tenemos a Toyota. Ahora Ford está regresando.

¿Y cuál es la labor de la ASO, organizadora del Rally Dakar, en este Mundial de Rally Raid?

ASO (Amaury Sport Organisation que es el organizador del Rally Dakar) es el promotor (Mundial de Rally Raid), pero está bajo la FIA. Incluso el aventurero (forma de carrera) debe tener algunas normas de seguridad porque, al final del día, sí nos importa. Es nuestra responsabilidad el bienestar de los pilotos, copilotos, ingenieros y espectadores. Nuestra misión en el deporte motor es clara: seguro y asequible. Además, queremos hacer crecer el deporte motor.